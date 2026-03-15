Strhující finále ovládla Sabalenková. V klíčové chvíli utekla Rybakinové z mečbolu

Tenistka Aryna Sabalenková vyhrála poprvé v kariéře turnaj v Indian Wells. Světová jednička zvládla v kalifornské poušti finále až na třetí pokus, Jelenu Rybakinovou dnes zdolala 3:6, 6:3, 7:6.
V tie-breaku rozhodující sady Běloruska odvrátila mečbol a sama pak po dvou hodinách a 34 minutách svou první šanci využila. Soupeřce z Kazachstánu tak oplatila třísetovou porážku z letošního finále Australian Open.
"Díky Bohu, že mám konečně tuhle trofej. Díky všem, kteří se na pořádání tohoto turnaje podílejí. Je to opravdu tenisový ráj," řekla při ceremoniálu na kurtu rozesmátá Sabalenková, která zde o titul marně usilovala už v roce 2023, kdy ve finále prohrála právě s Rybakinovou, a vloni.
Sedmadvacetiletá Sabalenková ztratila ve velkém vedru první set hladce za půl hodiny, ve druhém ale dokázala skóre srovnat a ve třetí sadě kráčela za vítězstvím. O rok mladší Rybakinové sebrala semifinálová přemožitelka Lindy Noskové hned ve třetím gamu podání, v desátém gamu ale zápas nedokázala dopodávat a finále opět zdramatizovala.
Rozhodnout tak musel až tie-break, v němž se jako první dostala k mečbolu Rybakinová. Za stavu 6:5 ale svou šanci nevyužila a další bod už neuhrála. Sabalenková duel třemi úspěšnými výměnami dotáhla k vítěznému konci a zisku 23. titulu na okruhu WTA. Letos se z titulu radovala už podruhé.
Rybakinová se i přes porážku posune ve světovém žebříčku ze třetího na druhé místo a vylepší si tak osobní maximum.
Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 18,831.450 dolarů):
Ženy - dvouhra, finále: Sabalenková (1-Běl.) - Rybakinová (3-Kaz.) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).
