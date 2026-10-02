To je jízda. České hvězdy excelovaly v Pekingu, zato Djokovič se zase nadřel

Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:1 a narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou.
Pokračuje také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Katie Boulterovou 7:6 a 6:1, její další soupeřkou bude Ljudmila Samsonovová. Ruska ve druhém kole vyřadila Lindu Fruhvirtovou po setech 6:2, 3:6, 6:3. Ve třetím kole je i Sára Bejlek po výhře 6:3, 7:5 nad Australankou Maddison Inglisovou, zatímco Nikola Bartůňková zdolala Magdalenu Frechovou z Polska dvakrát 6:2.
Jednadvacetiletá Nosková zvládla první utkání poté, co minulý týden triumfovala v Šen-čenu s českými tenistkami v Poháru Billie Jean Kingové. Ruseovou, 62. hráčku světa, vyřadila za hodinu a 24 minut. Oplatila jí letošní porážku z travnatého turnaje v Bad Homburgu.
Nasazená pětka Nosková sice v prvním setu přišla o vedení 3:0, sadu ale získala v koncovce, kdy soupeřce vzala servis v desátém gamu. Druhý set už měla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy pod kontrolou. Utekla brzy do vedení 5:0, a přestože v šesté hře nevyužila na příjmu dva mečboly, vzápětí si při svém servisu vypracovala další dvě šance a tu poslední zužitkovala.
Muchová se rozjížděla pomalu. V prvním setu prohrávala 1:4, dokázala však vybojovat tie-break a v něm uspěla 7:3. Ve druhém setu už turnajová sedmička nedala Boulterové šanci a dovolila jí jediný game. O účast v osmifinále si třicetiletá Muchová zahraje se Samsonovovou, proti níž nastoupí potřetí. Finalistka turnaje z roku 2024 vyhrála oba dosavadní vzájemné zápasy, utkání se však hrála před sedmi lety.
Bejlek v prvním setu vzala soupeřce třikrát servis a ve druhém získala klíčový brejk za stavu 5:5. Ve třetím kole nastoupí dvacetiletá Češka proti bývalé světové jedničce a šampionce z roku 2019 Naomi Ósakaové z Japonska.
Úspěšný český den postupem završila dvacetiletá Bartůňková, která proti Frechové nečelila jedinému brejkbolu. Její další soupeřkou bude světová dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska.
Jednadvacetiletá Fruhvirtová, která postoupila do hlavní soutěže jako tzv. šťastná poražená z kvalifikace, duel se Samsonovovou ztratila po dvou hodinách a 42 minutách hry. Přišla pětkrát o servis, udělala také devět dvojchyb. Využila tři ze 14 brejkbolů.
První set Fruhvirtová prohrála kvůli dvěma ztraceným servisům, sama nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. Ve druhé sadě sice česká hráčka přišla o vedení 3:1, v osmém gamu ale získala další brejk a poté proměnila šestý setbol. Také v rozhodující sadě vedla Fruhvirtová 3:1 s brejkem, dalších pět her ale ztratila a prohrála tím i celé utkání.
Ani 31. zápas v Pekingu neprohrál Novak Djokovič. Držitel rekordních 24 grandslamových titulů svedl téměř tříhodinovou bitvu s domácím tenistou Pu Jün-čchao-kche-tche, než devětatřicetiletý Srb zvítězil 4:6, 7:6 a 6:2. Čtvrtfinálovým soupeřem Djokoviče, jenž turnaj v čínské metropoli vyhrál v letech 2009, 2010, 2012 i 2015, může být světová dvojka Alexander Zverev.
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