Středoevropská rallye letos vynechá Prahu, fanoušky čeká Český Krumlov

Třetí ročník Středoevropské rallye, závodu mistrovství světa v automobilových soutěžích, tentokrát nezačne v Praze.

Organizátoři rallye dnes v tiskové zprávě oznámili, že slavnostní start se letos neuskuteční u Pražského hradu a součástí dvanáctého podniku šampionátu v polovině října nebude ani rychlostní zkouška na dostihovém závodišti v Chuchli.

Nově ale rallye zavítá do historického centra Českého Krumlova.

"Názory jezdců a jejich týmů jsou pro nás velmi důležité. Vyšli jsme jim vstříc s přáním na co největší kompaktnost závodu, proto tentokrát oželíme vzdálenější Prahu, která v posledních dvou ročnících přilákala ať už na Hrad nebo na závodiště do Velké Chuchle tisíce diváků," uvedl jednatel soutěže Tomáš Kunc.

Středoevropská rallye se opět pojede na českém, německém a rakouském území. Hlavním centrem bude stejně jako v prvním ročníku Pasov, v Česku se pojede na jihu republiky a na Šumavě. "Myslíme si, že centrum Českého Krumlova je více než adekvátní náhradou," řekl Kunc k absenci Prahy v programu.

V české metropoli by se přesto rallyeové speciály měly objevit. Podle organizátorů by se zde měla uskutečnit exhibiční akce v neděli 12. října. Samotná soutěž MS se pojede od 16. do 19. října.

"Chystáme nesoutěžní exhibici a průjezd centrem města. Formát a detaily akce ještě dolaďujeme, stejně jako jednotlivé etapy," dodal Kunc.