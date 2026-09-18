Depresi po Menšíkovi rozehnal skvělý Lehečka. Tenisté hrají s USA 1:1

Čeští tenisté hrají po prvním dnu v Praze ve druhém kole kvalifikace o postup na finálový turnaj Davisova poháru s Američany 1:1 na zápasy. Nejprve Jakub Menšík podlehl Learneru Tienovi 2:6, 4:6, ale následně stav srovnal Jiří Lehečka. Na tvrdém povrchu v O2 areně porazil 6:4, 6:4 světovou čtyřku Bena Sheltona, který ještě v neděli bojoval o titul na US Open.
Program pokračuje v sobotu od 14:00 čtyřhrou, do níž kapitán Tomáš Berdych nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rikla. Americkou dvojici by měli tvořit Christian Harrison, Austin Krajicek. Následovat mají dvouhry Menšík - Shelton a Lehečka - Tien. Složení se ale může ještě měnit.
Nejprve patnáctý hráč světa Menšík ztratil s Tienem, jenž je v žebříčku o dvě příčky výše, i třetí vzájemný souboj. Neoplatil mu vyřazení ze 3. kola letošního US Open v New Yorku ani předloňskou porážku z Turnaje mistrů do 20 let. Dnes doplatil na 34 nevynucených chyb, soupeř jich měl 15.
Jednadvacetiletý Menšík neměl dobrý začátek. Získal sice první game na servisu, poté ale přišel o pět her v řadě a manko dvou brejků už nedohnal. Za stavu 1:5 odvrátil prostějovský rodák na podání první setbol, Tien si ale při podání vypracoval další možnost a sadu ukončil. Český tenista se v ní dopustil 14 nevynucených chyb.
"Těžký zápas a těžký den. Nehrál jsem, jak jsem chtěl. To je tenis. Někdy se na kurtu cítíte dobře a hrajete skvěle a někdy se trápíte a hledáte rytmus, což bylo dnes," řekl na tiskové konferenci Menšík. "Jsem smutný, že jsem dnes neukázal to nejlepší. Davis Cup je ale týmová soutěž. Doufejme, že Jirka teď ukáže svůj nejlepší výkon," uvedl.
Ani ve druhé sadě se Menšík herně nezvedl. Tentokrát přišel o servis ve třetí hře, a přestože dokázal hned srovnat, v pátém gamu opět podání ztratil. Poslední šanci na zdramatizování dostal v osmé hře, za stavu 3:4 si vypracoval brejkbol, Tien ho ale díky dobrému servisu odvrátil. Utkání poté doservíroval a využil po 69 minutách hry druhý mečbol.
Zato čtyřiadvacetiletý Lehečka předvedl v domácím prostředí skvělý výkon a porazil Sheltona poprvé na čtvrtý pokus. Finalistovi newyorského grandslamu nedovolil jediný brejk, naopak dvakrát mu servis prolomil. Cenné vítězství slavil po hodině a 35 minutách.
"Takhle jsem si to nějak představoval. Bylo to úžasné a asi jeden z mých splněných snů. Do zápasu jsem nešel s tím, že si to chci užít, ale že to chci vyhrát a přinést bod do šatny. To se splnilo. Přede mnou byl strašně těžký soupeř, který v posledních týdnech ukázal, že je schopný hrát neskutečnou úroveň. Dnes to nebylo o nic jednoduššího. O to jsem šťastnější, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl," řekl Lehečka.
Shelton přiletěl do Prahy ve středu a o dva dny později mu Lehečka, 24. hráč žebříčku, nenabídl v prvním setu jediný brejkbol. Sám mohl jeho servis získat už ve třetím gamu, ale Američan čtyři možnosti na brejk odvrátil. V páté hře Lehečka na příjmu získal vedení 40:15, uspěl a sadu dopodával.
Pak získal český tenista brejk už ve třetím gamu. Vzápětí odvrátil na podání dva brejkboly a další možnosti už Američanovi nedal. Duel zakončil při třetím mečbolu a vysloužil si bouřlivé ovace zaplněné O2 areny.
"Jsem na své hráče hrdý. Byl to dobrý první den a stav 1:1 je nadějný. Learner vyhrál první zápas a zvládl ho velmi dobře. Ben dva dny po svém příletu odevzdal vše, co měl a stále se zlepšoval. Lehečka byl dnes těžkým soupeřem, dobře podával a tlačil. Na jeden z brejkbolů také zahrál parádní defenzivní lob. Před druhým hracím dnem jsme však v dobré pozici," uvedl kapitán USA Bob Bryan.
Lehečku pochválil i Shelton. "Myslím, že odehrál skvělý zápas, patří mu velké uznání. Dnes mě zkrátka přehrál," řekl třiadvacetiletý Američan. "Atmosféra v hale byla také úžasná. Bylo to přesně takové, co čekáte na venkovním zápase Davis Cupu. Únavu vůbec necítím. Těším na zítřek a pokusíme se zápas dotáhnout do vítězného konce," doplnil Shelton.
Kvalifikační duel se hraje na tři vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do osmičlenné finálové fáze, kterou bude hostit od 24. do 29. listopadu stejně jako vloni Boloňa.
Kvalifikace tenisového Davisova poháru - 2. kolo v Praze:
Česko - USA 1:1 po první dvouhře (Menšík - Tien 2:6, 4:6, Lehečka - Shelton 6:4, 6:4).
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