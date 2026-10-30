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Sport

Strach o Satoranského. Po pádu na hlavu putoval z palubovky rovnou do nemocnice

ČTK
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Basketbalista Tomáš Satoranský nedohrál po nekontrolovaném pádu na hlavu dnešní zápas Hapoelu Tel Aviv v Evropské lize na hřišti Dubaje.

Tomáš Satoranský
Tomáš SatoranskýFoto: Reuters
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Český rozehrávač, jenž by měl na konci listopadu v Praze uzavřít v zápase předkvalifikace o mistrovství Evropy proti Belgii kariéru v reprezentaci, se zranil v závěru třetí čtvrtiny při podkošovém souboji a v den svých 35. narozenin opustil palubovku na nosítkách.

Satoranský při útočném doskoku v chumlu hráčů ztratil po kontaktu rovnováhu a z výšky se ošklivě zřítil na zem. K českému basketbalistovi se okamžitě seběhli všichni spoluhráči i hráči soupeře a z lavičky přispěchali také zdravotníci.

Po ošetření na palubovce zamířil na vyšetření do nemocnice v Dubaji, informoval klub na sociálních sítích.

Před svým zraněním odehrál Satoranský necelou čtvrt hodinu. Připsal si tři body a po čtyřech doskocích i asistencích. Hapoel nakonec v Dubaji prohrál 83:97.

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