Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton už v pondělí může padnout

Krejčí nedohrál pro zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. West Ham může v ponděli stvrdit jejich sestup.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:
Brentford - Fulham 0:0, Leeds - Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle - Bournemouth 1:2 (68. Osula - 32. Tavernier, 85. Truffert).
1.
Arsenal
32
21
7
4
62:24
70
2.
Manchester City
31
19
7
5
63:28
64
3.
Manchester United
32
15
10
7
57:45
55
4.
Aston Villa
32
16
7
9
43:38
55
5.
Liverpool
32
15
7
10
52:42
52
6.
Chelsea
32
13
9
10
53:41
48
7.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
8.
Bournemouth
33
11
15
7
50:50
48
9.
Everton
32
13
8
11
39:37
47
10.
Brighton
32
12
10
10
43:37
46
11.
Sunderland
32
12
10
10
33:36
46
12.
Fulham
33
13
6
14
42:46
45
13.
Crystal Palace
31
11
9
11
35:36
42
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
33
9
12
12
42:49
39
16.
Nottingham
32
8
9
15
32:44
33
17.
West Ham
32
8
8
16
40:57
32
18.
Tottenham
32
7
9
16
40:51
30
19.
Burnley
32
4
8
20
33:62
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24:61
17
