18. 4. Valérie
Sport

Strach o Krejčího. Kapitán repre se zranil, Wolverhampton už v pondělí může padnout

ČTK

Krejčí nedohrál pro zranění zápas anglické ligy, v němž fotbalisté Wolverhamptonu podlehli Leedsu 0:3. West Ham může v ponděli stvrdit jejich sestup.

Britain Premier League Soccer
Ladislav Krejčí (vlevo)Foto: CTK
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:

Brentford - Fulham 0:0, Leeds - Wolverhampton 3:0 (18. Justin, 20. Okafor, 90.+5 Calvert-Lewin z pen.), Newcastle - Bournemouth 1:2 (68. Osula - 32. Tavernier, 85. Truffert).

1.

Arsenal

32

21

7

4

62:24

70

2.

Manchester City

31

19

7

5

63:28

64

3.

Manchester United

32

15

10

7

57:45

55

4.

Aston Villa

32

16

7

9

43:38

55

5.

Liverpool

32

15

7

10

52:42

52

6.

Chelsea

32

13

9

10

53:41

48

7.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

8.

Bournemouth

33

11

15

7

50:50

48

9.

Everton

32

13

8

11

39:37

47

10.

Brighton

32

12

10

10

43:37

46

11.

Sunderland

32

12

10

10

33:36

46

12.

Fulham

33

13

6

14

42:46

45

13.

Crystal Palace

31

11

9

11

35:36

42

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

33

9

12

12

42:49

39

16.

Nottingham

32

8

9

15

32:44

33

17.

West Ham

32

8

8

16

40:57

32

18.

Tottenham

32

7

9

16

40:51

30

19.

Burnley

32

4

8

20

33:62

20

20.

Wolverhampton

33

3

8

22

24:61

17

