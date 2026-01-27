39 znásilnění, zprávy o sexuální otrokyni. Fotbalový top agent čelí vážným obviněním

Civilní žaloba v USA líčí šokující příběh ženy, která měla být roky držena v područí vlivného fotbalového agenta Jonathana Barnetta. Ten zastupoval i velšskou hvězdu Garetha Balea.
Jedna z nejvážnějších kauz, jaké se kdy dotkly zákulisí světového fotbalu, se nyní řeší před americkým soudem.
Britský fotbalový agent Barnett byl dlouhá léta považovaný za jednu z nejmocnějších postav hráčského trhu.
Mimo jiné stál v roce 2013 za přestupem velšského záložníka Balea do Realu Madrid, v té době rekordním transferem v historii a o šest let později ho magazín Forbes vyhlásil fotbalovým agentem číslo 1.
Nyní čelí obviněním ze sexuálního násilí, obchodování s lidmi a dlouhodobého psychického i fyzického týrání.
Žena vystupující pod anonymním jménem Jane Doe podala civilní žalobu, v níž tvrdí, že ji Barnett po několik let držel v naprosté závislosti. Sama tento stav popisuje jako sexuální otroctví.
Podle žaloby měl ženu izolovat od okolí, sledovat její pohyb, vyhrožovat jí smrtí a opakovaně nutit k sexuálním praktikám proti její vůli. Popsané události se měly odehrávat v letech 2017 až 2023.
Podle výpovědi žalobkyně vše začalo ve chvíli, kdy Barnett svou budoucí oběť přiměl opustit Austrálii pod záminkou pracovní příležitosti v Evropě. Po příjezdu do Londýna se měl vztah zásadně změnit.
„Řekl mi, že mu patřím. Že pokud odejdu nebo o tom budu mluvit, zabije mě,“ uvádí žena v žalobě. Právě hrozby násilím vůči ní i jejím dětem měly být klíčovým nástrojem, kterým si měl agent vynucovat kontrolu.
Žena dále tvrdí, že byla vystavena nejen sexuálnímu násilí a že byla znásilněna ve více než 39 případech, ale čelila i fyzickým útokům a dlouhodobému psychickému nátlaku.
Popisuje ponižující zacházení, neustálý strach a pocit bezvýchodnosti, který jí podle jejích slov bránil obrátit se na policii nebo vyhledat pomoc.
Nyní pětasedmdesátiletý Barnett měl podle žaloby systematicky využívat své bohatství, kontakty a společenské postavení k tomu, aby jí dal najevo, že proti němu nemá šanci.
Součástí žaloby jsou i odkazy na zprávy a další formy komunikace, které mají dokládat způsob, jakým o ženě Barnett mluvil a jak ji vnímal. Jedna ze zpráv, kterou ji poslal, má znít „Moje otrokyně byla dneska excelentní“.
Podle právního týmu žalobkyně tyto materiály ilustrují vztah nadřazenosti a podřízenosti, který měl k dobrovolnému vztahu dvou dospělých lidí daleko.
Barnett prostřednictvím svých právních zástupců všechna obvinění odmítá. Tvrdí, že jsou nepravdivá, vykonstruovaná a motivovaná snahou poškodit jeho pověst. Podle jeho vyjádření nikdy nikoho nedržel proti jeho vůli, nikomu nevyhrožoval a nedopustil se sexuálního násilí.
Britovi právníci zároveň zpochybňují, zda je americký soud k projednání případu vůbec příslušný, protože většina popisovaných skutků se měla odehrát mimo území Spojených států.
Kauza má ale širší dopad než jen na samotného Barnetta. Žaloba míří také na agenturu, v níž dlouhá léta působil.
Podle tvrzení žalobkyně měla vytvořit prostředí, které mu umožňovalo jednat bez dostatečné kontroly a poskytovalo mu zázemí i prostředky. Agentura tato obvinění odmítá a tvrdí, že o žádném nezákonném jednání neměla informace.
Případ pozorně sleduje nejen právní obec, ale i fotbalový svět. Ten je zvyklý na skandály spojené s financemi, přestupy nebo porušováním pravidel, nikoli však na obvinění takto extrémní povahy.
Pokud by se byť jen část tvrzení žalobkyně potvrdila, šlo by o jeden z nejzávažnějších případů v historii hráčského zastupování.
