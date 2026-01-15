Stačil rok po ztrátě nohy a Francouz se na Dakar vrátil. Závodí s protézou

Navigátor Mathieu Baumel s protézou znovu bojuje v nejtěžší rallye světa, svoji vášeň pro dálkové soutěže neztratil.
Když se v lednu 2025 francouzský navigátor Mathieu Baumel rozhodl zastavit na kraji silnice, aby pomohl motoristům v nouzi, nemohl tušit, jak zásadně se mu změní život.
Projíždějící vozidlo ho srazilo, skončil v umělém spánku a po sérii složitých operací mu byla amputována pravá noha.
Lékaři mu zachránili levou, i když i ta si vyžádala několik zákroků a tvrdou rehabilitaci. Baumel, čtyřnásobný vítěz Rallye Dakar a legenda dálkových soutěží, se tehdy rozhodl: nehodu nepřipustím jako konec kariéry.
Stačil rok a do Saúdské Arábie se vrátil jako navigátor belgického pilota Guillauma de Méviuse ve voze Mini JCW Rally.
A hned v úvodní etapě připomněl svou přítomnost tím, že posádka vyhrála první etapu Rallye Dakar. Francouz se tak stal prvním členem posádky, který s amputovanou končetinou triumfoval na etapě této legendární soutěže.
„První vítězství je jednoduše to, že jsem se sem dostal,“ řekl Baumel novinářům po dojezdu a později dodal, že samotné vítězství první etapy bylo „úžasným triumfem“. Připomněl všem, že návrat po tak rozsáhlém zranění a operaci je v podstatě už sám o sobě vítězstvím.
Zkušený navigátor má na svém kontě řadu úspěchů včetně pěti vítězství v Rallye Dakar v pozici spolujezdce Násira Attíji. Nyní přiznal, že cesta zpět nebyla jednoduchá.
„Hlava byla připravená, tělo ji muselo následovat,“ řekl o své náročné rehabilitaci.
Baumel trénoval každý den, posiloval zdravou nohu a učil se pracovat s moderní karbonovou protézou. Ta mu umožňuje sedět ve voze i pohybovat se kolem něj během servisních zastávek.
Pilot de Mévius vyzdvihl odhodlání svého parťáka jako klíčový faktor jejich společného úspěchu.
„Mathieu bojoval neuvěřitelně tvrdě, aby se sem dostal. Bylo to těžké období a nevěděli jsme, jak to dopadne. Ale on je tady a dělá to, co miluje,“ uvedl.
Rallye Dakar, která patří k nejnáročnějším motoristickým podnikům na světě, je testem nejen techniky a navigace, ale i odolnosti a mentální síly.
Její trasy v Saúdské Arábii překonávají hluboké duny, kamenité pláně i drsné pouštní podmínky, a to všechno představuje extrémní výzvu i pro zdravé jezdce.
Přesto Baumel na Dakar přiletěl s jasným cílem: vystoupit na podium a přinést týmu co nejlepší výsledek.
„Společně se s Guillaumem těšíme, co může přijít. Každý kilometr je pro nás bonus,“ řekl po jednom náročném úseku, kterých je letos na slavné soutěži víc než dost.
