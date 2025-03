Srdce pokryté tukem a sraženinami. Maradona umíral v děsivé agónii, popisuje expert

Legendární argentinský fotbalista Diego Maradona byl před úmrtím v roce 2020 minimálně dvanáct hodin v agonii. Uvedl to Carlos Cassinelli, jeden z forenzních expertů zodpovědných za jeho pitvu. U soudu ve čtvrtek dodal, že "jakýkoli lékař" by měl rozpoznat symptomy už o několik dnů dříve.

"Jeho srdce bylo kompletně pokryto tukem a krevními sraženinami, což svědčí o agonii," uvedl Casinelli. Ředitel forenzní medicíny na vědeckém policejním oddělení vypovídal o detailech Maradonovy pitvy během soudu se sedmi zdravotnickými pracovníky, kteří jsou v souvislosti s úmrtím fotbalové legendy obviněni ze zabití z nedbalosti.

Pitva odhalila, že Maradona 25. listopadu 2020 zemřel v domácím léčení na předměstí Buenos Aires na srdeční selhání způsobené plicním edémem. "V pacientovi se hromadila několik dnů voda. To nebylo nic akutního. Dalo se to předvídat. Jakýkoli lékař by to při vyšetření zjistil," řekl Cassinelli.

Obžaloba viní sedmičku zdravotníků, kterou tvoří Maradonův osobní lékař Leopold Luque, psychiatrička Agustina Cosachová, psycholog Carlos Díaz, koordinátorka zdravotní péče Nancy Forliniová a tři zdravotní sestry a pečovatelky, z nedostatečné péče, jež vedla k fotbalistově smrti. Během vyšetřování několik svědků uvedlo, že si všimli, že Maradonova tvář a břicho byly nadměrně oteklé.

Tři týdny před smrtí se kapitán mistrů světa z roku 1986 a jeden z nejlepších fotbalistů historie podrobil operaci kvůli krvácení do mozku, kterou provedl Luque. Osm dnů nato byl Maradona propuštěn z nemocnice, aby pokračoval v léčbě doma, kde poté zemřel. Podle obžaloby se lékaři o bývalou hvězdu dostatečně nestarali a zanedbáním této péče někdejšího hráče Neapole nebo Barcelony "ponechali jeho osudu".