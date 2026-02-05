Přeskočit na obsah
Sport

Specifický zápas: V hledišti fandil Vance, u české střídačky visela ruská vlajka

ČTK

Utkání českých hokejistek proti USA na olympijských hrách v Miláně poznamenala nepříjemnost s vyvěšenou ruskou vlajkou vedle střídačky. V průběhu duelu ji tam umístil zřejmě jeden z fanoušků, vedení reprezentace ale okamžitě kontaktovalo zástupce Mezinárodní hokejové federace (IIHF), kteří ji rychle odstranili.

Ice Hockey - Women's Preliminary Round - Group A - United States of America vs Czech Republic
Marco Rubio, ministr zahraničí USA, sleduje zápas Česka a USA společně s viceprezidentem JD VancemFoto: REUTERS
"Ruské vlajky si všimla naše třetí brankářka (Julie Pejšová), která seděla naproti naší střídačce a hned mi psala. Volali jsme na IIHF a nechali jsme ji odstranit. Zareagovali rychle. Ano, nedělalo nám to dobře," řekla generální manažerka národního týmu Tereza Sadilová a přiznala, že ji vlajka překvapila. "Člověk by něco podobného nečekal, ale co se dá dělat. Lidi jsou lidi," pokrčila Sadilová rameny a ocenila rychlou reakci mezinárodní federace.

Rusko na vrcholných turnajích IIHF od začátku války na Ukrajině nestartuje a federace si hlídá, aby ani jedna ze zemí nebyla na akcích propagována. V Miláně vlajku sundala osobně manažerka turnaje. Muž, který ji zřejmě na tribunu umístil, jí ale následně vlajku vytrhl a odnesl si ji na své místo.

Utkání USA - Česko se hrálo ve speciálním režimu i proto, že v průběhu první třetiny do arény přišel americký viceprezident J. D. Vance s delegací a početnou ochrankou.

