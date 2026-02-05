Specifický zápas: V hledišti fandil Vance, u české střídačky visela ruská vlajka

Utkání českých hokejistek proti USA na olympijských hrách v Miláně poznamenala nepříjemnost s vyvěšenou ruskou vlajkou vedle střídačky. V průběhu duelu ji tam umístil zřejmě jeden z fanoušků, vedení reprezentace ale okamžitě kontaktovalo zástupce Mezinárodní hokejové federace (IIHF), kteří ji rychle odstranili.
"Ruské vlajky si všimla naše třetí brankářka (Julie Pejšová), která seděla naproti naší střídačce a hned mi psala. Volali jsme na IIHF a nechali jsme ji odstranit. Zareagovali rychle. Ano, nedělalo nám to dobře," řekla generální manažerka národního týmu Tereza Sadilová a přiznala, že ji vlajka překvapila. "Člověk by něco podobného nečekal, ale co se dá dělat. Lidi jsou lidi," pokrčila Sadilová rameny a ocenila rychlou reakci mezinárodní federace.
Rusko na vrcholných turnajích IIHF od začátku války na Ukrajině nestartuje a federace si hlídá, aby ani jedna ze zemí nebyla na akcích propagována. V Miláně vlajku sundala osobně manažerka turnaje. Muž, který ji zřejmě na tribunu umístil, jí ale následně vlajku vytrhl a odnesl si ji na své místo.
Utkání USA - Česko se hrálo ve speciálním režimu i proto, že v průběhu první třetiny do arény přišel americký viceprezident J. D. Vance s delegací a početnou ochrankou.
Organizátoři davoského fóra chtějí prověřit vztahy svého šéfa s Epsteinem
Organizátoři Světového ekonomického fóra v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi generálním ředitelem fóra, Norem Börgem Brendem, a americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Malé ukrajinské skupiny zesměšnily Putina. Na „ruském“ území se objevil Zelenskyj
Vloni v září vznikla na Ukrajině tajná vojenská skupina s úkolem vyhledávat a ničit ruské síly v Charkovské oblasti. Podle důstojníků jde od vpádu do Kurské oblasti v roce 2024 o nejúspěšnější ukrajinskou akci. Velitel skupiny Serhij Sidorin uvádí, že jeho vojáci zabili nebo zranili minimálně patnáct set Rusů.
Za kolik na lyže o jarních prázdninách? Cenová mapa skipasů ukazuje obří rozdíly
Jarní prázdniny coby týdenní lyžovačka pro celou rodinu. Tato rovnice už v mnoha domácnostech neplatí, jen za skipasy totiž může padnout i pěticiferná částka. Přesto se v Česku i v blízkém zahraničí stále najdou sjezdovky, které domácí rozpočet tolik nezatíží. Kde leží, ukazuje cenová mapa 202 skiareálů, kterou připravila datová redakce Aktuálně.cz.
Program OH a kdy závodí Češi. Curling je v plném proudu, první duel hrály hokejistky
Projděte si program zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Do akce zasáhne rekordní počet 114 českých sportovců.