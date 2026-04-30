Přeskočit na obsah
Benative
30. 4. Blahoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Sparťan Mercado dostal za vyloučení proti Bohemians trest na tři zápasy

ČTK

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní zápasy. Ekvádorský hráč pyká za to, že surovým zákrokem fauloval domácího kapitána Lukáše Hůlku.

Bohemians Praha 1905 Vs AC Sparta Praha - Chance Liga, Prague, Czech Republic - 25 Apr 2026
Lukáš Hůlka po faulu Johna MercadaFoto: Profimedia
Reklama

Mercado se ve 20. minutě pražského derby pozdě dostal do souboje a ostrým zákrokem "trefil" Hůlku do oblasti nad kotník. Sudí Karel Rouček ekvádorského křídelníka vyloučil a Sparta v oslabení prohrála 0:2. Komise rozhodčích následně červenou kartu posvětila.

Mercado bude Letenským chybět v prvních třech kolech nadstavby, nuceně zmešká mimo jiné i pražské derby na Slavii, která bude na programu v sobotu 9. května. Do hry se bude moci vrátit na poslední dva zápasy ligové sezony.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tchajwanský prezident Laj Čching-te, archivní foto.

Prezident Tchaj-wanu dostal zákaz letu přes Česko. Macinkův resort se diví

Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy.

Iran US Israel

ŽIVĚ Letadlová loď USS Gerald R. Ford opustí Blízký východ, vydá se zpět do USA

Americká letadlová loď USS Gerald R. Ford v příštích dnech vypluje z Blízkého východu a vydá se zpět do Spojených států. Sníží se tím vojenská přítomnost Američanů v regionu v době války s Íránem. S odvoláním na americké představitele to napsal deník The Washington Post (WP). Návrat je očekávanou úlevou pro zhruba 4500 námořníků, kteří na lodi strávili deset měsíců.

Reklama
Netherlands Four Freedoms Award

ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

Reklama
Reklama
Reklama