Sparta vstoupila do Spengler Cupu porážkou. Představila ale finskou posilu

Hokejisté Sparty podlehli v Davosu při vstupu do Spenglerova poháru Fribourgu 2:5. Čtyřmi body body za dva góly a dvě asistence přispěl k výhře obhájců triumfu z loňska Marcus Sörensen, dvě branky vstřelil také Attilio Biasca. Sparta se v základní skupině Torriani utká ještě v sobotu od 15:10 s IFK Helsinky.
Premiéru v dresu Sparty si odbyl Kristian Vesalainen. Finský útočník zamířil do pražského klubu z Hämeenlinny a k týmu se připojil až přímo ve Švýcarsku.
Už po 81 sekundách tým kouče Jaroslava Nedvěda inkasoval. Fribourg využil ztráty Sparty ve středním pásmu a Biasca zamířil z levého kruhu přesně nad pravé rameno Jakuba Kováře. Odpovědět mohli Pavel Kousal a Adam Raška.
Ve 14. minutě měl při signalizovaném vyloučení Nathana Marchona příležitost Filip Chlapík a v přesilovce nepřekonal Reta Berru Devin Shore. Krátce po návratu z trestné lavice si vypracoval možnost Marchon, který se zbavil Jakuba Siroty, ale blafák před Kovářem nedotáhl.
V úvodu druhé části propadla Kovářovi Marchonova střela, ale puk zůstal ležet v brankovišti do přerušení hry. V 25. minutě Kryštof Hrabík z přečíslení po pasu Martinše Dzierkalse nepřekonal Berru. Sparta se ubránila při Sirotově trestu, šance Pražanů potom nevyužili Kryštof Hrabík ani Jakub Krejčík.
Při vyloučení Yannicka Rathgeba se Sparta neprosadila, naopak Kováře v oslabení ohrozili Andrea Glauser a Maximilian Streule. Potom měli další slibné střelecké pozice Streule a Kyle Rau. Ve 34. minutě mohl vyrovnat Shore, který trefil horní tyč.
V čase 38:18 při vyloučení Davida Němečka nabil Sörensen na pravý kruh Biascovi, jehož pohotovou střelu nestihl Kovář levou rukou vytěsnit. Vzápětí se dostal do úniku Christoph Bertschy, ale atakovaný Krejčíkem blafák nedotáhl.
Po 19 sekundách závěrečné části už to bylo 3:0. Sörensen přihrál v přesilovce při Raškově trestu zpoza branky Henriku Borgströmovi, který překonal Kováře na vyrážečku. V 49. minutě proměnil přihrávku Sandra Schmida Sörensen ve čtvrtý gól. Za 93 vteřin snížil Kousal, který obral o puk Jana Dortheho, natlačil se před Berru a forhendem skóroval.
V 59. minutě při power play Sparty zamířil do prázdné branky Sörensen. Za Spartu ještě zkorigoval výsledek v přesilové hře pěti proti třem umocněné hrou bez gólmana Michael Špaček po Chlapíkově přihrávce.
Hokejový Spenglerův pohár v Davosu:
HC Sparta Praha - HC Fribourg-Gottéron 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Branky a nahrávky: 51. P. Kousal, 60. M. Špaček (Chlapík, Krejčík) - 2. Biasca (Ch. Bertschy, Borgström), 39. Biasca (Sörensen, Kapla), 41. Borgström (Sörensen), 50. Sörensen (Schmid, Jecker), 59. Sörensen. Rozhodčí: Kaukokari, Kova (oba Fin.) - Obwegeser, Gnemmi (oba Švýc.). Vyloučení: 5:7, navíc Čajkovský (Fribourg) 10 min. Využití: 1:2.
Sestava Sparty: Jakub Kovář - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä - Chlapík, M. Špaček, P. Kousal - Řepík, Shore, Vesalainen - Dzierkals, K. Hrabík, Raška - M. Vitouch, Eberle, D. Vitouch - O. Hrabík. Trenér: J. Nedvěd.
