Sparta se dál vrací ke zlaté dvouletce. Letná vítá zpět známého kouče

Do realizačního týmu fotbalové Sparty Praha se po roce a půl vrací Dán Christian Clarup. Ve funkci vedoucího kondiční přípravy nahradí Iana Colla, s kterým vedení klubu v úterý ukončilo spolupráci stejně jako s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem.
Hlavní kouč Brian Priske i po nepovedeném vstupu do prvoligové sezony u týmu zůstává. Clarupův návrat oznámila Sparta na klubovém webu.
Clarup naposledy působil ve Wolfsburgu, který na jaře sestoupil z bundesligy. Do německého klubu odešel z Letné loni v květnu.
"Christian je špičkový odborník s jasnou metodologií a zároveň je nekompromisní a náročný. Vrací se k nám s novými zkušenostmi z německé ligy, zná naše prostředí a dokáže se zapojit hned. V téhle fázi sezony potřebujeme každý detail v přípravě zvládnout na sto procent a věřím, že nám v tom Christian výrazně pomůže. Jsem rád, že je zpátky," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
Clarup se v minulosti staral o kondiční přípravu fotbalistů Midtjyllandu a v dánském klubu již spolupracoval s Priskem. Do Sparty přišel před čtyřmi roky. Týmu pomohl k vítězství v lize, poháru a účasti v osmifinále Evropské ligy.
Po předloňském odchodu Priskeho do Feyenoordu v realizačním týmu Sparty zůstal a s hlavním koučem Larsem Friisem byl u postupu do ligové fáze Ligy mistrů. Ve Wolfsburgu skončil letos v březnu.
Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezony v samostatné historii. Z dosavadních sedmi kol čtyřikrát prohrála a v neúplné tabulce je desátá.
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