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Sport

Sparta se dál vrací ke zlaté dvouletce. Letná vítá zpět známého kouče

ČTK
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Do realizačního týmu fotbalové Sparty Praha se po roce a půl vrací Dán Christian Clarup. Ve funkci vedoucího kondiční přípravy nahradí Iana Colla, s kterým vedení klubu v úterý ukončilo spolupráci stejně jako s trenérem pro standardní situace Jackem Wilsonem.

Fotbal - Liga mistrů - 23/24 - Kvalifikace - Kodaň - Sparta
Brian Priske a Christian ClarupFoto: Profimedia – Pavel Mazáč / CNC / Profimedia
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Hlavní kouč Brian Priske i po nepovedeném vstupu do prvoligové sezony u týmu zůstává. Clarupův návrat oznámila Sparta na klubovém webu.

Clarup naposledy působil ve Wolfsburgu, který na jaře sestoupil z bundesligy. Do německého klubu odešel z Letné loni v květnu.

"Christian je špičkový odborník s jasnou metodologií a zároveň je nekompromisní a náročný. Vrací se k nám s novými zkušenostmi z německé ligy, zná naše prostředí a dokáže se zapojit hned. V téhle fázi sezony potřebujeme každý detail v přípravě zvládnout na sto procent a věřím, že nám v tom Christian výrazně pomůže. Jsem rád, že je zpátky," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Clarup se v minulosti staral o kondiční přípravu fotbalistů Midtjyllandu a v dánském klubu již spolupracoval s Priskem. Do Sparty přišel před čtyřmi roky. Týmu pomohl k vítězství v lize, poháru a účasti v osmifinále Evropské ligy.

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Po předloňském odchodu Priskeho do Feyenoordu v realizačním týmu Sparty zůstal a s hlavním koučem Larsem Friisem byl u postupu do ligové fáze Ligy mistrů. Ve Wolfsburgu skončil letos v březnu.

Sparta prožívá jeden z nejhorších vstupů do ligové sezony v samostatné historii. Z dosavadních sedmi kol čtyřikrát prohrála a v neúplné tabulce je desátá.

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