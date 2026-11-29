Hokejová Sparta se dál trápí, ve 24. kole extraligy padla doma 3:4 v prodloužení s Plzní. Byla to pro ni už čtvrtá prohra v řadě, ze šesti posledních duelů vyhrála jediný. Soutěž má nového lídra, Třinec totiž podlehl 0:3 Mladé Boleslavi a v čele tabulky ho vystřídaly Pardubice, které vyhrály 3:1 v Liberci.
Plzeň ještě v polovině utkání vedla v Praze 2:0, jenže Sparta dokázala i díky brance a dvěma asistencím Matěje Blümela skóre otočit. Prodloužení zajistil hostům v 57. minutě gól kapitána Jakuba Jeřábka. Pražané pak prodloužení nezvládli, půl minuty před jeho koncem rozhodl při přečíslení dvou na jednoho svým druhým zásahem v zápase Michal Teplý.
„Pro nás také těžká prohra,“ soukal ze sebe kouč poražených Patrik Augusta. „Dokázali jsme se oklepat i z vedení soupeře 2:0 a po výborném, euforickém výkonu jsme skóre otočili na 3:2. Bohužel nám vítězství v závěru uteklo mezi prsty, ale přesně takhle si představuju odmakané utkání. Někdy se vyhraje, někdy prohraje, teď jsme ve fázi, kdy se k nám nic neodrazí,“ posteskl si sparťanský trenér.
Třinec neuspěl v Boleslavi, o tříbodový zisk proti lídrovi soutěže se výborným výkonem zasloužil brankář Vojtěch Mokry, který neinkasoval ani v předešlém zápase. Dva góly a asistenci si připsal Dávid Gríger, branku a dvě asistence Tomáš Hyka. Bruslaři porazili Oceláře doma popáté v řadě.
„Nehodnotí se mi to lehce. Vytvořili jsme si spoustu šancí a kluci pracovali. Není jednoduché chválit po prohraném zápase, ale bylo tam nasazení od prvního střídání,“ nepouštěl po porážce hromy kouč Třince Boris Žabka. „Vytvořili jsme si dostatek šancí, bohužel nejsme momentálně produktivní, což rozhodlo i dnešní zápas,“ doplnil.
Pardubice zvítězily v Liberci 3:1 a dostaly se na první místo tabulky. Obhájci mistrovského titulu vyhráli páté utkání za sebou. „Skvěle odpracované i odehrané utkání, po celou dobu. Jsme rádi, že jsme ustáli závěrečný tlak domácích,“ oddechl si Václav Kočí, člen trenérského štábu Pardubic.
24. kolo hokejové Tipsport extraligy:
HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Sirota, Blümel), 40. Shore (Blümel, Řepík), 46. Blümel (Krejčík, Mašín) - 20. Teplý (Rohlík, Simon), 31. MacPherson (V. Petman, Lalancette), 58. J. Jeřábek (L. Strnad, Teplý), 65. Teplý. Rozhodčí: Vrba, Mejzlík - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 15.667.
Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 23. Faško-Rudáš - 7. Nosek (Kelemen, Červenka), 34. Smejkal (M. Stránský), 60. Tomášek (Smejkal). Rozhodčí: A. Jeřábek, Schenel - Axman, Peluha. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 6543.
BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. Gríger (Hyka), 37. Gríger (Hyka), 59. Hyka (Gríger). Rozhodčí: Květoň, Turhobr - Frodl, Šimánek. Vyloučení:1:1. Bez využití. Diváci: 2391.
Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. McCormack (Nordsäter, Bulíř), 18. McCormack (Koláček, Kundrátek), 55. Koláček z trest. střílení. Rozhodčí: Hacaperka, Ondráček - Zíka, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 5802.
HC Kometa Brno - Rytíři Kladno 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 35. H. Zohorna (Ilomäki, F. Král), 49. A. Zbořil (Kučeřík, Kunc) - 42. Ojamäki (Mendel), 45. Kelly Klíma (Vigneault, Pietroniro), 56. Kubík (A. Rulík). Rozhodčí: Obadal, Šír - Augusta, Lederer. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 6895.
Mountfield Hradec Králové - HC Verva Litvínov 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Kohout (Čacho), 38. Kohout (P. Zdráhal, Pláněk). Rozhodčí: Kika, Zeliska - Hnát, Maňák. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3514.
BYD Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. Orsava (Plášek, Navrátil), 53. Cosgrove (Navrátil, Plášek). Rozhodčí: Sýkora, Pilný - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 3:3, navíc Mamčics 5 min. a do konce utkání, Černoch - M. Vitouch oba 5 min. Využití: 0:2. Diváci: 3129.
|1.
|Pardubice
|24
|17
|1
|1
|5
|93:55
|54
|2.
|Třinec
|24
|16
|2
|1
|5
|89:60
|53
|3.
|Kladno
|24
|11
|4
|4
|5
|72:65
|45
|4.
|Plzeň
|24
|7
|9
|1
|7
|62:55
|40
|5.
|České Budějovice
|23
|12
|0
|2
|9
|64:62
|38
|6.
|Hradec Králové
|24
|10
|2
|3
|9
|64:58
|37
|7.
|Liberec
|22
|9
|1
|4
|8
|64:60
|33
|8.
|Sparta
|24
|9
|1
|4
|10
|60:60
|33
|9.
|Karlovy Vary
|23
|9
|2
|1
|11
|49:50
|32
|10.
|Brno
|23
|7
|3
|3
|10
|56:63
|30
|11.
|Litvínov
|24
|7
|3
|1
|13
|51:67
|28
|12.
|Mladá Boleslav
|24
|7
|2
|2
|13
|52:73
|27
|13.
|Vítkovice
|23
|5
|3
|2
|13
|50:72
|23
|14.
|Olomouc
|24
|5
|1
|5
|13
|47:73
|22
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