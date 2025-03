Sparta přežila kritické chvíle, pak rozhodla. Olatunjiho spasilo osm centimetrů

Fotbalisté Sparty zvítězili ve 24. kole první ligy v Olomouci 2:1 a v neúplné tabulce poskočili na druhé místo o tři body před Plzeň, která má k dobru nedělní zápas v Mladé Boleslavi.

Pražané vedli na vyprodaném Andrově stadionu zásluhou Jana Kuchty, ještě v první půli srovnal Filip Zorvan. Stejný hráč neproměnil v 83. minutě penaltu, následně střídající Jan Navrátil trefil tyč a hosté z protiútoku díky dalšímu příchozímu hráči z lavičky Victoru Olatunjimu rozhodli o výhře.

Obhájce titulu v lize 11 utkání v řadě neprohrál a v posledních osmi duelech nejvyšší soutěže vyhrál. Sparta bodovala na hřišti Olomouce ve čtvrtém ligovém duelu za sebou. Sigma nenavázala na minulá dvě vítězná kola a může přijít o šesté místo.

"Co se týče fotbalové kvality, tak to od nás nebyl dobrý zápas, možná vůbec nejhorší v sezoně. Tímto stylem fotbalu bychom se určitě nechtěli prezentovat," řekl na tiskové konferenci trenér Sparty Lars Friis. "Zápas se mi nehodnotí lehce, protože jsme dnes měli Spartu na lopatě a mohli jsme odejít s vítězstvím. Byli jsme jí více než vyrovnaným soupeřem, ale bohužel to nestačilo," uvedl domácí kouč Tomáš Janotka.

Příznivci letenského týmu zcela zaplnili severní tribunu ve tvaru mušle, která pojme 3871 diváků. Celkem na Andrův stadionu dorazilo 12.267 fanoušků. "Chtěl bych poděkovat našim skvělým fanouškům, kteří nám tu vytvořili neuvěřitelnou atmosféru," řekl Friis.

Hned ve třetí minutě se ke střele z hranice vápna dostal Zorvan, jeho pokus však postrádal razanci a brankáři Vindahlovi nezpůsobil problémy. Sparta mohla jít do vedení po dvou standardních situacích, nejdříve Elbel a poté Pokorný však na poslední chvíli odhlavičkovali míč nad branku. Ještě větší šanci měl v 18. minutě Rrahmani, který neuspěl osamocený před Koutným. Dvacetiletý brankář Olomouce reflexivně vyrazil střelu sparťanského útočníka z blízkosti penaltového puntíku. Proti Koutnému pak neuspěl ani Kuchta.

Sparta se přesto dostala do vedení díky dalšímu dobře zahranému rohu. Koutný ještě vyrazil Panákovu hlavičku na tyč, od ní se však míč odrazil přesně ke Kuchtovi, který jej dorazil do sítě a vstřelil svůj třetí ligový gól po lednovém návratu do Sparty.

Olomouc na inkasovanou branku rychle zareagovala a v 37. minutě po hezké kombinační akci srovnala. Zorvan pustil na hranici vápna Hadašovu přihrávku mezi nohama na Klimenta, který mu míč vrátil a Zorvan překonal Vindahla střelou k bližší tyči. V tomto ročníku nejvyšší soutěže se prosadil popáté a navázal na zářijovou trefu z Letné, kde se podílel na triumfu Hanáků 3:2. Obrat mohl dokonat Mikulenka, který po rychlém protiútoku běžel od poloviny hřiště sám na Vindahla, jenže si míč v poslední chvíli ukopl.

Na začátku druhého poločasu šancí znatelně ubylo a hrál se vyrovnaný zápas mezi vápny. Vindahla vylekal až v 69. minutě Sláma, jenž z pravé strany místo očekávaného centru z přímého volného kopu zamířil přímo na bránu, míč skončil zhruba metr nad ní. Poté zahrozila také Sparta, střídající Olatunji však z hranice pokutového území branku minul.

Jedenáct minut před koncem se střídající Muritala dostal ve vápně před Vitíka, který o něj zezadu zavadil nohou a rozhodčí Dalibor Černý nařídil pokutový kop pro Olomouc. K jeho provedení se postavil autor první branky Zorvan, jenže Vindahl vystihl směr jeho střely a ukryl míč v náručí.

"Na hrací ploše jsem viděl, že Vitík kopl Muritalu do lýtka a že předtím nezahrál míčem. Pro mě to byl pokutový kop za nedbalé kopnutí. Řešil jsem taky, jestli náhodou nedošlo k útočnému faulu od Muritaly. Žádný přestupek jsem neviděl. Když jsem poté viděl kopnutí, nařídil jsem pokutový kop," řekl Černý v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Tečovaná střela olomouckého Navrátila z dálky skončila na tyči. Dramatický závěr rozhodl Olatunji, který se dostal k dlouhému nákopu Zeleného a překonal vybíhajícího Koutného. Regulérnost branky musel potvrdit videorozhodčí, Olatunji ale těsně v ofsajdu nebyl.

"Na hrací ploše jsme branku neuznali kvůli ofsajdu Olatunjiho. VAR situaci zkontroloval, namaloval čáru, která ukázala, že o ofsajd se nejednalo, takže to byla regulérní branka. Kontroloval i potenciální přestupek, jestli třeba Olatunji nezahrál rukou, což tam neshledal. Proto jsme uznali branku Sparty," konstatoval Černý.

Pražané vyhráli venku v lize potřetí za sebou. "Nakopla nás až chycená penalta, něco takového přesně v tomhle typu zápasu potřebujete. Jsem velmi rád, že jsme dnes prokázali naši mentalitu a nakonec našli způsob, jak vyhrát," uvedl Friis.

Sigma Olomouc - Sparta Praha 1:2 (1:1)

Branky: 37. Zorvan - 25. Kuchta, 88. Olatunji. Rozhodčí: Černý - Hájek, Machač - Kocourek (video). ŽK: Sláma, Pokorný, Muritala - Suchomel, Kuchta, Panák, Olatunji. Diváci: 12.267 (vyprodáno).

Olomouc: Koutný - Hadaš, Pokorný, Elbel, Sláma - Breite, Spáčil - Mikulenka (83. Navrátil), Zorvan (90.+4 Sylla), Šíp (46. Sýkora) - Kliment (67. Muritala). Trenér: Janotka.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Sörensen - Suchomel (46. Wiesner), Kofod (60. Sadílek), Kairinen (71. Vydra), Zelený - Laci (83. Birmančevič) - Kuchta, Rrahmani (61. Olatunji). Trenér: Friis.