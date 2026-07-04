Sparta porazila Opavu, Priskeho nadchl odložený navrátilec. A promluvil o Karabcovi

Fotbalisté pražské Sparty v úvodním utkání letní přípravy porazili druholigovou Opavu 4:1. Úřadující český vicemistr dal tři ze čtyř branek po změně stran, dvakrát skóroval navrátilec z hostování Michal Ševčík. Po jednom gólu zaznamenali Lukáš Haraslín a Matěj Ryneš.
"Především jsem rád, že jsme zápas zvládli bez zranění. Utkání jsme odehráli slušně, přestože máme za sebou náročný týden. Mohli jsme vstřelit i více gólů. V obraně jsme si dokázali poradit a soupeři jsme až na poslední gól nedali příliš prostoru. Celkově to byl poměrně povedený zápas," citoval web trenéra Sparty Briana Priskeho z rozhovoru s novináři.
Před polovinou úvodního dějství otevřel v tréninkovém centru na Strahově skóre kapitán Haraslín, mezi 52. a 58. minutou se pak dvěma povedenými ranami prosadil Ševčík. V 67. minutě z první zvýšil na 4:0 Ryneš, slezský celek, který figuruje v roli podezřelého v korupční aféře, poté v závěru snížil.
Priske pochválil Ševčíka. "Samozřejmě se mi líbí. Vím, že ve Spartě nedostal pořádnou šanci prosadit se, přitom se mu na hostováních dařilo. Víme, čeho je schopný. Dnes své kvality ukázal - levou nohu, práci pod tlakem i hru do obrany. Je také dobře mentálně nastavený. Uvidíme, jak bude celá situace vypadat na konci přestupového období," přemítal Priske.
Dánský kouč Sparty nasadil tři nové posily - Ebrimu Singhateha, Viktora Vitályose a brankáře Krisztiána Hegyie. Vedle Ševčíka nastoupili i další navrátilci z hostování Adam Karabec, Dominik Hollý, Martin Suchomel a Ondřej Kukučka.
"Co se týče Adama Karabce, dokud je tady, bude bojovat za Spartu. Přestupové okno je však stále otevřené. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Trénuje tvrdě, jeho budoucnost u nás vidím, protože všichni vnímáme jeho kvality i potenciál. Zároveň víme, že sní o větších klubech, ale Spartě je odevzdaný. Aktuálně je naším hráčem a bude hrát pro tým i dobré výsledky," podotkl Priske.
V zápase postrádal útočníka Albiona Rrahmaniho, kosovský reprezentant by podle spekulací médií mohl odejít do zahraničí. "Myslím, že situaci kolem Albiona obklopuje spousta spekulací. Já nejsem tím, kdo by se k tomuto tématu měl vyjadřovat. Dnes nebyl přítomný a opět se nechme překvapit, jak se vše bude dál vyvíjet," podotkl Priske.
Kvůli drobnému zranění chyběl záložník Kaan Kairinen. "Potkalo ho několik nepříjemností na konci minulého týdne. Teď se soustředí na individuální tréninky s kondičním trenérem, občas se zapojuje do týmového tréninku. Dnes jsme se rozhodli ho raději nenasadit. U Kaana vnímáme, že se kdykoliv může něco změnit směrem k případnému přestupu, ale dnešní rozhodnutí bylo čistě preventivní," vysvětlil Priske.
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