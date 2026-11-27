Novým trenérem fotbalistů Sparty se stal Ronny Deila. Jednapadesátiletý norský kouč podepsal s letenským klubem blíže nespecifikovaný víceletý kontrakt a čtvrtý tým prvoligové tabulky poprvé povede v nedělním utkání ve Zlíně. Pražané o tom informovali na svém webu.
Sparta pokračuje v severské trenérské cestě. Deila na lavičce nahradil dánského kouče Briana Priskeho, kterého vedení v pondělí odvolalo kvůli neuspokojivým výsledkům. Zkušený norský trenér v minulosti mimo jiné působil v Celticu Glasgow, Lutychu, FC Bruggy a naposledy Maccabi Tel Aviv.
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