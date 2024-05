Sparta mistrem? Nikdo není lepší, říká Fukal. Boj záchranu je podle něj na palici

"Sparta je mistr. Její kapitán Ladislav Krejčí prohlásil, že je nejlepším týmem v české lize, když získala titul, tak je to pravda," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v nejvyšší domácí soutěži.

Spartu se snažily překonat Slavia a trochu vzdáleně i Plzeň, ale letos na ni neměly.

Kdyby byly lepší výsledkově a fotbalově, jsou mistři. To se nestalo. Nikdo lepší není.

Přestože v základní části Spartu nejvíc potrápila Boleslav, když ji doma porazila a na Letné remizovala, tentokrát mě moc zklamala.

Nebyla jí vůbec soupeřem, nepředvedla nic. Nijak ji neprověřila, inkasovala hrůzné góly.

I když měl Kuchta výjimečnou střeleckou formu, bylo to pro Spartu až moc lehké. Nula pět doma je šílená ostuda.

Slavia vyhrála na Slovácku, hraje dobrý fotbal, to jí nikdo neupírá. Ale mistrovský titul jí unikl, smutnější pro ni je, že už potřetí za sebou.

Kapitán Tomáš Holeš to označil za neúspěch. Souhlasím s ním. Pro Slavii je jediným cílem pouze titul, nic ostatní se nebere.

Tabulka jasně ukazuje, že o něj hraje pouze Sparta a Slavia, druhé místo ani jednoho z nich nezajímá.

Plzeň zaostala za pražskými týmy o více než deset bodů. To je skutečně hodně. Dokáže však stále oba porážet, v tom je její hodnota a přínos do soutěže. A snad se oběma opět přiblíží i výsledkově, aby byla liga zajímavější.

V prostřední skupině Hradec Králové zvítězil hodně šťastně v Teplicích gólem před koncem utkání, třebaže hrál v oslabení. Ale neřekl bych, že o vítězi je už rozhodnuto.

Jde o klasické pohárové střetnutí doma-venku, v jednom duelu se může přihodit ledacos, což se nyní ostatně v Teplicích potvrdilo.

Přestože domácí měli víc šancí, i vyložených, nakonec prohráli. Pořád je to otevřené, vidím šance padesát na padesát. Teplice už proti Liberci ukázaly, že i venku dovedou, výkonnostně se na jaře hodně posunuly.

České Budějovice ani Zlín nezvládly doma důležité zápasy proti týmům, které jsou už zachráněné - Jablonci a Bohemce. Budějovice dokonce vedly o dva góly, ale náskok neudržely.

Jde o sílu okamžiku. Tlak na hráče je obrovský, zodpovědnost je velká a hodně tíží. Přitom taková kvalita v mužstvech není, to by nehrála o záchranu.

Bojovat o záchranu je skutečně, jak se říká, na palici. Já něco podobného zažil při angažmá v Hradci, ale to nebyla nadstavba, to nebylo tak stresující. Věděli jsme, kdo nás ještě čeká, koho máme před sebou my, koho přímý konkurent. Třicet zápasů s každým doma-venku a konec.

Teď hráče po základní části čeká pět zápasů s přímými konkurenty, každý zápas o pověstných šest bodů. Obrovský tlak na psychiku je tím umocněný, kdo nezažije, nepochopí.

Vůbec jim to nezávidím.