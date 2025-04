"Brno příšerné, Sparta hrála krásně." Klidně budeme pod tlakem 59 minut, zní z Komety

Sparta v prvním semifinále play off hokejové extraligy Kometu jasně přestřílela, ale stačilo to jen na dva góly. To Brňané vytěžili z pouhých devíti střel na branku tři trefy a v Praze zvítězili 3:2. Výsledek zápasu se vůbec nelíbil sparťanské legendě Jiřímu Hrdinovi.

"Kometa příšerná, frajeři si nenahráli puk, dloubali to ze třetiny, absolutní destrukce, nic hokejového. A vyhráli na devět střel," napsal Hrdina na sociální síti X. "Sparta hrála krásný, kombinační hokej. Hokejově úplně jinde a prohráli. Přesilovky rozhodují, Sparta za nula," dodal někdejší mistr světa, vítěz tří Stanley Cupů a dlouholetý skaut Dallasu. Související Kometa v euforii. Výhru nad Spartou vystřelil Cingel tři minuty před koncem Úterní první semifinálový bod vybojovali Brňané s rekordně nízkým počtem střel na branku, co se týče historie českého play off. S devíti střelami před nimi ještě nikdo nevyhrál. Sparťanský gólman Josef Kořenář, který v brance po dvou posledních zápasech čtvrtfinálové série proti Třinci znovu vystřídal Jakuba Kováře, si proto odnesl nelichotivou úspěšnost 66,67 procenta. Pražané si však po zápase nedělali z úvodní porážky těžkou hlavu. "Na střeleckou převahu se nehraje. Ve všech třech zónách jsou věci, které se u nás musí zlepšit. Zlepšíme to a budeme připravení na druhý zápas," řekl trenér vítěze základní části Pavel Gross. Související Sparty se musí ostatní bát, říká Netík. Že hrál Třinec "na sílu" Růžičku? Nedivím se "Nechtěl bych mluvit o tom, že to bylo jednoznačné. Máme před sebou kvalitního soupeře. Možná ten poměr střel takhle vypadá, ale je to play off. V tom je to hezké," prohodil obránce Michal Kempný. Jak zmiňoval Hrdina, Sparta nevyužila žádnou ze svých pěti přesilovek. Brno skórovalo dvakrát z brejku a tři minuty před koncem po minele Michala Moravčíka. Ten odevzdal v obranném pásmu puk Šimonu Stránskému, po jehož asistenci rozhodl Lukáš Cingeľ. "Moravčík patří na bidlo," komentoval nekompromisně expert televizní stanice Oneplay Sport a bývalý útočník Radek Duda. Diskutující na síti X předhazovali sparťanskému bekovi také fatální zaváhání z loňského sedmého semifinále proti Třinci. Vítězný gól Komety 👇



1) Flek vystihne nepřesnou rozehrávku od Moravčíka



2) Dobrý forček Stránského, kterému Moravčík namaže puk na čepel



3) Oba beci (Moravčík - Mikliš) vystupují proti Stranskému, kterého už ale navázal Horák



4) Špaček před brankou sám proti dvěma soupeřům pic.twitter.com/YaJxcBr4P8 — Jiří Vítek (@JVitek94) April 1, 2025 Debatovali i o tom, zda může Kometa takto pasivním způsobem zvládnout proti Spartě více než jeden zápas. "Soupeř může znejistět a udělat chyby, které by neudělal, kdyby vedl 1:0 on. Kometa získala morální výhodu a sebevědomí," napsal trenér Přerova a bývalý reprezentant Michal Mikeska. Obránce Komety Jan Ščotka po zápase zase podotkl, že tlak Sparty nebyl extrémní. "Tlak to byl, ale byli v méně nebezpečných prostorech. V boxu se to dá ustát, neunavíte se. Snažíme se nepanikařit, nedělat zbytečné námazy, dostávat rychle puky ven a těžit z protiútoků," popsal. Pro dnešní druhé utkání Brňané taktiku měnit určitě nebudou. Související Máma umírala a mě poslala do NHL, líčí Benýšek. Zákeřnou nemoc chtěl zlomit i na ledě "Musíme makat dál. Být pod tlakem klidně 59 minut, ale když vyhrajeme 1:0, tak je nám to jedno," doplnil Ščotka. Sparta prohrála domácí extraligové utkání poprvé od Vánoc, po dlouhé šňůře 16 zápasů. Duel číslo dvě v sérii s Kometou, kterou Pražané v play off zatím nikdy nevyřadili, se hraje ve středu v 18:30.