Benative
12. 3. Řehoř
Sport

Sparta jich mohla dostat pět, přesto veze z Alkmaaru velkou naději. Spasitelem Surovčík

ČTK,Sport

Fotbalisté Sparty v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy prohráli v Alkmaaru 1:2. Nebýt brankáře Jakuba Surovčíka, mohlo to být mnohem horší.

UEFA Conference League - Round of 16 - First Leg - AZ Alkmaar v Sparta Prague
Alkmaar - Sparta, osmifinále Konferenční ligyFoto: REUTERS
Nizozemský tým, na jehož lavičce strávil celý zápas český záložník Matěj Šín, dostal do vedení Troy Parrott. Na jeho trefu odpověděl krátce po změně stran premiérovou soutěžní brankou v dresu Pražanů Matyáš Vojta, v 87. minutě ale Parrott rozhodl o výhře domácího mužstva.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohloubili výsledkovou krizi. Z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný a venku nezvítězili počtvrté v řadě.

Odveta na Letné je na programu za týden. Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň - Šachtar Doněck. Lépe je na tom ukrajinský celek, jenž dnes na hřišti soupeře zvítězil 3:1.

Úvodní utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy:

AZ Alkmaar - Sparta Praha 2:1 (1:0)

Branky: 29. a 87. Parrott - 50. Vojta. Rozhodčí: Gishamer - Schreiner, Brandner - Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Kasius - Kairinen, Zelený, Kadeřábek.

Alkmaar: Owusu-Oduro - Kasius (59. Dijkstra), Goes, Penetra, De Wit - Koopmeiners, Mijnans, Smit - Jensen (69. Patati), Parrott, Daal. Trenér: Echteld.

Sparta: Surovčík - Ševínský, Panák (46. Mannsverk), Zelený - Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš (32. Uchenna) - Kuol (46. Mercado), Haraslín (76. Kadeřábek) - Vojta (76. Kuchta). Trenér: Priske.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.

Ukrajinský prezident Zelenskyj

ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi

USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).

Michigan Synagogue Attack

Útočník najel autem do synagogy v Michiganu a začal střílet, policisté ho zneškodnili

Muž vyzbrojený puškou ve čtvrtek ve West Bloomfieldu v americkém státě Michigan najel vozem do budovy synagogy, příslušníci bezpečnostních sborů ho následně zastřelili. Napsala to agentura AP. Stanice NBC News s odvoláním na místního šerifa Mikea Boucharda uvedla, že příčina smrti ale není jasná, neboť podezřelý byl nalezen mrtev ve vozidle, se kterým do synagogy najel.

