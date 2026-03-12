Sparta jich mohla dostat pět, přesto veze z Alkmaaru velkou naději. Spasitelem Surovčík

Fotbalisté Sparty v úvodním osmifinálovém utkání Konferenční ligy prohráli v Alkmaaru 1:2. Nebýt brankáře Jakuba Surovčíka, mohlo to být mnohem horší.
Nizozemský tým, na jehož lavičce strávil celý zápas český záložník Matěj Šín, dostal do vedení Troy Parrott. Na jeho trefu odpověděl krátce po změně stran premiérovou soutěžní brankou v dresu Pražanů Matyáš Vojta, v 87. minutě ale Parrott rozhodl o výhře domácího mužstva.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho prohloubili výsledkovou krizi. Z posledních pěti soutěžních duelů vyhráli jediný a venku nezvítězili počtvrté v řadě.
Odveta na Letné je na programu za týden. Vítěz se v dubnovém čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Lech Poznaň - Šachtar Doněck. Lépe je na tom ukrajinský celek, jenž dnes na hřišti soupeře zvítězil 3:1.
Úvodní utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy:
AZ Alkmaar - Sparta Praha 2:1 (1:0)
Branky: 29. a 87. Parrott - 50. Vojta. Rozhodčí: Gishamer - Schreiner, Brandner - Schüttengruber (video, všichni Rak.). ŽK: Kasius - Kairinen, Zelený, Kadeřábek.
Alkmaar: Owusu-Oduro - Kasius (59. Dijkstra), Goes, Penetra, De Wit - Koopmeiners, Mijnans, Smit - Jensen (69. Patati), Parrott, Daal. Trenér: Echteld.
Sparta: Surovčík - Ševínský, Panák (46. Mannsverk), Zelený - Sonne, Kairinen, Irving, Ryneš (32. Uchenna) - Kuol (46. Mercado), Haraslín (76. Kadeřábek) - Vojta (76. Kuchta). Trenér: Priske.
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.
ŽIVĚ Tlačte na Putina, ne na nás, vzkázal Zelenskyj Trumpovi
USA by měly ve svém mírovém úsilí vyvíjet větší tlak na Rusko a nikoli na Ukrajinu. V rozhovoru s bruselským portálem Politico zveřejněném ve středu to prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval také lídry Evropské unie, aby připravili náhradní plán, pokud by Maďarsko a Slovensko skutečně zablokovaly dříve dohodnutou unijní půjčku 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč).
"Válečný zločin." Rusové bombardovali autobus plný civilistů, tohle z něj zbylo
Nejméně 20 lidí utrpělo zranění při středečním útoku ruského dronu na minibus hromadné dopravy v ukrajinském Chersonu. Video zveřejněné místními úřady ukazuje poškozené vozidlo i záchranáře, kteří poskytují první pomoc zraněným na místě.
Přenos skončil Alkmaar - Sparta 2:1. Pražané přežili jednu pohromu za druhou, nakonec ale stejně padli
Sledovali jste online přenos z úvodního utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy mezi Alkmaarem a Spartou Praha.
Útočník najel autem do synagogy v Michiganu a začal střílet, policisté ho zneškodnili
Muž vyzbrojený puškou ve čtvrtek ve West Bloomfieldu v americkém státě Michigan najel vozem do budovy synagogy, příslušníci bezpečnostních sborů ho následně zastřelili. Napsala to agentura AP. Stanice NBC News s odvoláním na místního šerifa Mikea Boucharda uvedla, že příčina smrti ale není jasná, neboť podezřelý byl nalezen mrtev ve vozidle, se kterým do synagogy najel.