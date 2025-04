Sparta? Bez nasazení, bez rychlosti, bez vůdce, říká Bičík. Slavia ligu neznevážila

"Slávistický brankář Ondřej Kolář se s mužstvem normálně připravuje, má uzavřenou profismlouvu, je v kádru veden jako čtvrtý brankář, nastupoval za B - mužstvo ve druhé lize. Je tedy v plném zatížení. O znevážení soutěže v žádném případě nejde," říká bývalý brankář David Bičík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Slavia potvrdila dominanci a definitivně si zajistila titul báječnou exhibicí v Olomouci.

Asi nikdo nečekal, že si připíše nejvyšší vítězství v ročníku, pět gólů je opravdu hodně.

Ale měla štěstí, že Olomouc chce hrát za všech okolností fotbal, jenom nezalézá, nezakopává míče na tribunu, což Slavii náramně vyhovovalo. Byla pro její oslavu ideálním soupeřem.

Navíc byl perfektně připravený trávník, to také tým Jindřicha Trpišovského vítá.

Hattrickem se prosadila zimní posila Vasil Kušej. Už jsem o něm mluvil při předchozích zápasech, kdy dával góly.

Je to další důležitý článek do slávistické mozaiky, proto si ho vytipovali a získali, aby mužstvu pomohl. Vždycky chvíli trvá, než si nový hráč zvykne na tréninky slávistického realizáku, které jsou hodně náročné.

Kušej už zapadl, výborně si rozumí s Tomášem Chorým, za nimi čeká Mojmír Chytil. A Slavia hodlá získat dalšího kvalitního útočníka, potvrdila, že má o Jana Klimenta zájem, i když je po operaci.

Na konci utkání nahradil Jindřicha Staňka ve slávistické brance Ondřej Kolář. Bylo to krásné gesto, poděkování osobnosti, která pro Slavii tolik učinila.

Trenér Trpišovský přiznal, že už o tom uvažovali v předešlém kole proti Slovácku, teď se to při jasném vedení 5:0 hodilo.

Bývalý plzeňský hráč David Limberský střídání kritizoval, považuje ho skoro za znevážení fotbalu. Nesouhlasím s ním, i když uznávám jeho právo na názor. Nelíbilo by se mi, kdyby do soutěžního utkání postavila slavící Slavia funkcionáře či dokonce fanouška, který si narychlo pořídil registraci.

Slávistický brankář Ondřej Kolář se s mužstvem normálně připravuje, má uzavřenou profismlouvu, je v kádru veden jako čtvrtý brankář, nastupoval za B - mužstvo ve druhé lize. Je tedy v plném zatížení. Poslat do utkání jakéhokoli člena rezervy není přece znevažování soutěže.

Ondra předává zkušenosti a rady mladším, za to zaslouží poděkování a ne kritiku. A je dobře, že mu Slavia poděkovala na hřišti před fanoušky, ne někde o přestávce nebo večer v saku. Kdyby to bylo v domácím zápase, bylo by to ještě o kousek lepší. Myslím si, že si to Kolda užil a moc mu to, asi na rozdíl od jiných, přeju.

Plzeň doma porazila Spartu, vrátila jí vyřazení z poháru. Zápasy byly úplně odlišné. Za prvé se hrálo v Plzni a domácí prostředí je vždycky výhodou.

Viktoria se z prohry poučila, náležitě se na souboj připravila po taktické stránce, kdy změnila systém hry a rozestavení a hlavně nastavení v hlavě. Její presink, represink, aktivita, agresivita - výborný výkon. Ve všem byla lepší.

Sparta ani jednou nevystřelila na bránu, v utkání, kdy hraje o druhou příčku, je to jednoznačně špatně. Přišlo mi, že hráči moc neběhali, bylo to bez rychlosti, nasazení. Postrádal jsem vůdce, který by ostatní vyhecoval, zavelel: Pojďme něco změnit.

Jediný, kdo podal hodnotný výkon, byl dánský brankář Peter Vindahl, který předvedl několik fantastických zákroků. Jinak by porážka byla ještě vyšší, klidně 0:4. Ale ani ty mužstvo nestrhly. Vindahl není tou pravou osobností, je cizinec, není ani tolik komunikativní. Jan Kuchta to dokáže jen doma, to je, jak jsme si už řekli, docela jiná pozice.

Baník nevyužil obrovskou příležitost, podlehl doma Jablonci. Upozorňovalo se na to, že nemá s nadstavbou zkušenosti, může na hráče dolehnout, že jsou blízko velkému úspěchu. A nezvládnou to. Může to být jedna z příčin, že Jablonec neporazili. Nutno ovšem připomenut, že postrádali tři hráče základní sestavy. Baník tak silný kádr nemá, aby je snadno nahradil.

Přesto si vytvořil vyložených šancí dost, nevyužil je ani takový borec jako Ewerton. Kdyby je proměnil, mohli domácí remizovat i dokonce vyhrát. Nechci však přehlédnout, že Jablonec hrál velice dobře, první poločas byl vysloveně jeho.

Definitivu mají i České Budějovice - sestupují. Jestliže nevyhrají po celou základní část ani jeden zápas, těžko počítat, že to v nadstavbě zlomí. Jde o první tým, který v době nadstavby nevyhrál ani jedno utkání. O jejich osudu se vůbec nepochybovalo.

Nikdy jsem nepopíral, že nejsem příznivec nadstavby. Teď se opět diskutuje, zda se má hrát, jednou z výčitek je, že v ní nenastoupí více opor, které postihlo zranění. Ono je přirozené, že v konci sezony se zdravotní potíže množí. Únava a opotřebení jsou velké, kumulují se, jinak to vypadá na začátku podzimu. Tělo funguje jinak.

Její podporovatelé zdůrazňují, že se hrají krásné zápasy za příznivého počasí, střetávají se silné týmy a to pomáhá při přípravě na evropské soutěže. Proti tomu jde námitka, jaký to má význam, když nebudou hrát nejlepší hráči. Pro zranění, nebo z jiných důvodů.

Například Slavia teď může vysílat hráče z lavičky a nikdo jí to nemůže mít za zlé. I oni však do kádru patří, mají nespornou kvalitu, jinak by v mužstvu nebyli. V jiných týmech by hráli v základu. Základní sestava nového mistra však teď může vypadat docela jinak.