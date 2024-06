Neefektivní Chorvati dostali lekci od Španělska. Zahodili i penaltu

V úvodním utkání skupiny B mistrovství Evropy porazili španělští fotbalisté na Olympijském stadionu v Berlíně Chorvatsko 3:0. Už během prvního poločasu svými góly rozhodli Álvaro Morata, Fabián Ruiz a Daniel Carvajal, soupeř nevyužil ani penaltu.

Fotbalisté z Pyrenejského poloostrova dnešního soupeře rozesmutnili na velkém turnaji už potřetí v řadě. Na minulém Euru ho zdolali 5:3 v prodloužení a ve finále Ligy národů vyhráli loni po bezbrankovém průběhu na penalty.

Chorvati měli větší držení míče, což se Španělům nestalo ve 136 zápasech od jejich vítězného finále ME v roce 2008. Ale produktivita byla na jejich straně, ze čtyř střel v prvním poločase vytěžili tři góly. Největší šanci soupeře měl v závěru Bruno Petkovič, ale neproměnil pokutový kop.

Ve španělském útoku nastoupil hned od začátku šestnáctiletý barcelonský klenot Yamal a stal se nejmladším hráčem v historii mistrovství Evropy. Ve věku 16 let a 338 dní překonal rekord Poláka Kozlowského, který byl při svém debutu v roce 2021 o více než osm měsíců starší.

Španělům patřil úvod, prvních patnáct minut se hrálo jen na jednu branku. Pak se sice i soupeř víc osmělil, ale na konci první půlhodiny poprvé inkasoval. Fabián Ruiz našel kolmou přihrávkou za obranu Moratu a nejlepší střelec týmu svůj nájezd bezpečně proměnil. Chorvatům dal gól i na dvou předchozích šampionátech a dnes to pro něj byla už sedmá branka na Euru. Víc jich má ze současných hráčů na kontě jen Portugalec Cristiano Ronaldo, který se trefil čtrnáctkrát.

Obdržený gól Chorvaty na chvíli probudil a hned vzápětí nebezpečně vypálil Kovačič. Jenže už za tři minuty lovil brankář Livakovič míč ze sítě podruhé. Fabián Ruiz se kličkou na hranici šestnáctky uvolnil mezi třemi protihráči a zamířil přesně k tyči. I soupeř měl své velké šance, ale Brozovič i Gvardiol v koncovce selhali. Naopak v nastavení prvního poločasu poslal Yamal před branku parádní centr a obránce Carvajal vstřelil svůj první reprezentační gól.

Hned po změně stran se Yamal mohl stát i nejmladším střelcem turnaje, ale Livakovič jeho střelu vystihl. Chorvaté to nevzdávali, jejich kapitán Modrič na svém pátém Euru až do svého vystřídání neúnavně připravoval šance. Stanišič mířil do odkryté branky, ale obránce Cucurella, hrající teprve čtvrtý mezistátní zápas, obětavým zákrokem zastoupil gólmana.

Deset minut před koncem po hrubé chybě brankáře Simóna a Rodriho faulu na Petkoviče měli Chorvati na dosah alespoň čestný úspěch. Petkovič při penaltě na Simóna nevyzrál, pak sice míč přece jen dopravil do sítě, ale video ukázalo, že z ofsajdu.

Španělé tak udrželi čisté konto a jediným stínem pro ně může být zranění Moraty, který si po hodině hry řekl o střídání. Chorvati budou hrát ve středu v Hamburku s Albánií, Španělé se o den později střetnou v Gelsenkirchenu s Itálií.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina B (Berlín):

Španělsko - Chorvatsko 3:0 (3:0)

Branky: 29. Morata, 32. Fabián Ruiz, 45.+2 Carvajal. Rozhodčí: Oliver - Burt, Cook - Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: Rodri (Šp.). Diváci: 70.000.

Španělsko: Simón - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Pedri (59. Olmo), Rodri, (87. Zubimendi), Fabián Ruiz - Yamal (87. Torres), Morata (67. Oyarzabal), Williams (68. Merino). Trenér: De la Fuente.

Chorvatsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič (65. Mario Pašalič), Brozovič, Kovačič (65. Sučič) - Majer, Budimir (56. Perišič), Kramarič (72. Petkovič). Trenér: Dalič.