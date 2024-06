Obavy o Součkovo koleno. Trenéři pevně věří, že proti Gruzii nastoupí

Kapitánovi české fotbalové reprezentace Tomáši Součkovi se v úterním úvodním utkání na mistrovství Evropy proti Portugalsku trochu ozvaly dlouhodobé lehké problémy s kolenem.

Asistent trenéra Jaroslav Köstl nicméně věří, že lídr týmu bude v pořádku a v sobotním druhém zápase skupiny proti Gruzii nastoupí.

Spolupracovník hlavního kouče Ivana Haška novinářům před návratem mužstva z Lipska na základnu v Hamburku řekl, že všichni ostatní hráči jsou v pořádku.

Souček se v závěru prvního poločasu ocitl na zemi a chytil se za koleno. Utkání, v němž český tým favoritovi podlehl 1:2, ale dohrál. Už na konci minulého týdne po příjezdu do dějiště turnaje vynechal některá kontaktní cvičení na prvním otevřeném tréninku.

"Tomáš má dlouhodobě určitý diskomfort v koleně, včera se to při zápase trošku projevilo. Nicméně máme tady top medical tým, starají se o něj," řekl Köstl.

"Znám Tomáše z kabiny (z předchozích působišť) 10 let. Takže kdyby to nebylo úplně na 100 procent, do zápasu by nešel. Na druhou stranu kdybych si měl vsadit na to, jestli bude hrát, tak myslím, že určitě hrát bude. Je to bojovník a určitě tým nebude chtít nechat ve štychu," doplnil Köstl.

Český tým dnes před polednem před návratem na základnu Hamburku absolvoval ještě v Lipsku tradiční pozápasový trénink ve vyhlášené akademie tamního bundesligového klubu. Mužstvo bylo podle zvyklostí rozděleno na dvě části.

"Hráči, kteří včera nehráli, měli zátěžový trénink na hřišti. Venku s námi byli (včerejší) náhradníci. Hráči, kteří hráli v základní sestavě, pak měli v akademii Lipska regenerační trénink. Takže Tomáš byl součástí regenerační skupiny," řekl Köstl.

"Jeho zatížení v tréninku řešíme hlavně po dohodě s medical týmem. Uvidíme, teď aktuálně si na žádnou potíž úplně nestěžuje. Zdravotní stav všech hráčů je jinak v pořádku," uvedl bývalý asistent trenéra ve Slavii.

Reprezentanti se po úterním večerním zápase dostali na hotelu do postelí až hluboko po půlnoci. Půl hodiny po utkání se podle pravidel mohli v útrobách stadionu setkat s dvěma osobami z řad rodiny, příbuzných či přátel.

"Já měl z rodiny na zápase jen bráchu, jinak spoustu kamarádů a známých. S bráchou jsem se potkal před zápasem, kdy jsem ho zahlédl na tribuně, takže jsme si zamávali. Po zápase jsem se s nimi neviděl," řekl obránce Tomáš Holeš.

Odpoledne se mužstvo opět vlakem vrací do Hamburku, kde se bude chystat na další dva zápasy skupiny proti Gruzii a Turecku, které rozhodnou o tom, zda postoupí do vyřazovací fáze. Cesta z Lipska do severoněmeckého města trvá přes tři hodiny.

Ve čtvrtek už český tým bude opět trénovat v Norderstedtu vedle základny, odpoledne ho čeká přijetí na hamburské radnici. "Asi to k těmto velkým turnajům patří. I když se přiznám, že toho nejsem úplně fanoušek. Ale víme, jak celé Německo tím šampionátem žije," uvedl Köstl.