Slovácko nedalo penaltu. Souboj týmů ze dna prvoligové tabulky skončil dělbou bodů

Slovácko hrálo s Baníkem nerozhodně 2:2. Domácí Havlík v 84. minutě neproměnil penaltu.
Aktualizujeme…
20. kolo první fotbalové ligy:
1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:2 (0:1)
Branky: 75. Ouanda, 79. Ndubuisi - 43. Gning, 52. Jurečka. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Zelinka (video). ŽK: Blahút, Stojčevski, Juroška, Vaško (mimo hřiště, všichni Slovácko). Diváci: 6408.
Slovácko: Heča - Rundič, Stojčevski, Mulder - Reinberk (65. Krmenčík), Šviderský (65. Ndubuisi), Tetour, Blahút - Havlík, Daníček (33. Ouanda), Petržela (65. Juroška). Trenér: Skuhravý.
Ostrava: Jedlička - Rusnák, Chaluš, Kričfaluši, Kante - Kohút (81. Buchta), Boula, Planka, Holzer (81. Šancl) - Jurečka, Gning. Trenér: Galásek.
Tabulka:
1.
Slavia
19
13
6
0
41:16
45
2.
Sparta
20
12
5
3
38:23
41
3.
Jablonec nad Nisou
20
11
5
4
28:20
38
4.
Plzeň
19
9
5
5
35:26
32
5.
Karviná
19
10
2
7
34:30
32
6.
Liberec
19
8
7
4
33:19
31
7.
Olomouc
20
8
6
6
19:17
30
8.
Hradec Králové
20
7
6
7
30:27
27
9.
Zlín
19
7
5
7
26:24
26
10.
Teplice
20
5
6
9
20:26
21
11.
Pardubice
19
5
6
8
25:34
21
12.
Bohemians 1905
20
5
5
10
16:26
20
13.
Mladá Boleslav
20
4
6
10
29:43
18
14.
Ostrava
20
3
6
11
14:27
15
15.
Slovácko
20
3
6
11
13:27
15
16.
Dukla
20
2
8
10
14:30
14
