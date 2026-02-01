Přeskočit na obsah
Sport

Slovácko nedalo penaltu. Souboj týmů ze dna prvoligové tabulky skončil dělbou bodů

ČTK

Slovácko hrálo s Baníkem nerozhodně 2:2. Domácí Havlík v 84. minutě neproměnil penaltu.

Brankář Milan Heča ze Slovácka a Václav Jurečka z Ostravy v zápase 20. kola Chance Ligy.
Brankář Milan Heča ze Slovácka a Václav Jurečka z Ostravy v zápase 20. kola Chance Ligy.Foto: CTK
Aktualizujeme…

20. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 2:2 (0:1)

Branky: 75. Ouanda, 79. Ndubuisi - 43. Gning, 52. Jurečka. Rozhodčí: Černý - Kotík, Malimánek - Zelinka (video). ŽK: Blahút, Stojčevski, Juroška, Vaško (mimo hřiště, všichni Slovácko). Diváci: 6408.

Slovácko: Heča - Rundič, Stojčevski, Mulder - Reinberk (65. Krmenčík), Šviderský (65. Ndubuisi), Tetour, Blahút - Havlík, Daníček (33. Ouanda), Petržela (65. Juroška). Trenér: Skuhravý.

Ostrava: Jedlička - Rusnák, Chaluš, Kričfaluši, Kante - Kohút (81. Buchta), Boula, Planka, Holzer (81. Šancl) - Jurečka, Gning. Trenér: Galásek.

Tabulka:

1.

Slavia

19

13

6

0

41:16

45

2.

Sparta

20

12

5

3

38:23

41

3.

Jablonec nad Nisou

20

11

5

4

28:20

38

4.

Plzeň

19

9

5

5

35:26

32

5.

Karviná

19

10

2

7

34:30

32

6.

Liberec

19

8

7

4

33:19

31

7.

Olomouc

20

8

6

6

19:17

30

8.

Hradec Králové

20

7

6

7

30:27

27

9.

Zlín

19

7

5

7

26:24

26

10.

Teplice

20

5

6

9

20:26

21

11.

Pardubice

19

5

6

8

25:34

21

12.

Bohemians 1905

20

5

5

10

16:26

20

13.

Mladá Boleslav

20

4

6

10

29:43

18

14.

Ostrava

20

3

6

11

14:27

15

15.

Slovácko

20

3

6

11

13:27

15

16.

Dukla

20

2

8

10

14:30

14

