Přeskočit na obsah
Benative
28. 12. Bohumila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

"Souboj pohlaví" vyhrál Kyrgios, jednička Sabalenková by ráda odvetu

ČTK

Tenisový "Souboj pohlaví" vyhrál v Dubaji Australan Nick Kyrgios. Světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska porazil v exhibičním utkání s upravenými pravidly dvakrát 6:3. V hledišti bylo 17.000 diváků, mezi celebritami se objevil například brazilský fotbalista Ronaldo.

'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka
Nick Kyrgios a Aryna SabalenkováFoto: REUTERS
Reklama

Zápas trval hodinu a 17 minut. Kyrgios, někdejší třináctý hráč světového žebříčku, v něm zvítězil, třebaže mu soupeřka třikrát sebrala servis. Podle agentury AFP nemusel třicetiletý Australan ani příliš běhat nebo tvrdě trefovat míč, i když nebylo jasné, zda to bylo kvůli menšímu kurtu Sabalenkové. Zkusil i podání spodem a výměnu nakonec vyhrál.

"Je to skvělá šampionka," ocenil po mečbolu soupeřku Kyrgios. I sama Sabalenková byla spokojená a hned nepřímo nabídla odvetu. "Podala jsem skvělý výkon. Miluju odvety a výzvy, ráda bych si znovu zahrála," řekla tenistka, která do haly vtančila v třpytivém plášti na tóny slavné "boxerské" písně Eye of the Tiger.

Sedmadvacetiletá Sabalenková je držitelkou čtyř grandslamových titulů. Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu, v posledních letech ale hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky a v žebříčku klesl až do sedmé stovky.

Název exhibičního zápasu odkazoval na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Z boje o záchranu je drama. Poslední Litvínov nahání zbylé outsidery

Hokejisté posledního Litvínova porazili v 35. kole extraligy doma České Budějovice 4:1, bodovali pošesté za sebou a z toho popáté vyhráli, navíc vždy s plným ziskem. Pokračují tak ve stíhací jízdě za Mladou Boleslaví a Kladnem. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Matěj Maštalířský. Motor venku prohrál podruhé za sebou.

Reklama
Fotografie zachycují trosky sovětského letounu Tu-154, který musel 17. listopadu 1990 nouzově přistát na poli u Dubence na Trutnovsku. V letadle převážejícím obrovské množství cigaret Winston vypukl požár.
Fotografie zachycují trosky sovětského letounu Tu-154, který musel 17. listopadu 1990 nouzově přistát na poli u Dubence na Trutnovsku. V letadle převážejícím obrovské množství cigaret Winston vypukl požár.
Fotografie zachycují trosky sovětského letounu Tu-154, který musel 17. listopadu 1990 nouzově přistát na poli u Dubence na Trutnovsku. V letadle převážejícím obrovské množství cigaret Winston vypukl požár.

Kuriózní havárie na našem území. Letadlo odstřelili, cigarety z pole sbírali i Sověti

„Ježišmarjá, těch bylo!“ nedopočítá už Pavel Balák ve svém bytě na královéhradeckém sídlišti, kolik výbuchů musel přesně před 35 lety na poli provést. Jako vojenský pyrotechnik byl tím hlavním, kdo měl na starosti porcování zbytků sovětského letadla, které nouzově přistálo a shořelo na poli u Dubence na Trutnovsku. Teď popisuje, co přesně se v listopadu a prosinci 1990 ve východních Čechách stalo.

Reklama
Reklama
Reklama