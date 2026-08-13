Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Šokující přestup na spadnutí. Sparta loví bývalou slávistickou kometu

ČTK

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého slávistického útočníka Matěje Juráska z druholigového anglického Norwiche, uvedl server inFotbal.cz.

Matěj Jurásek
Matěj JurásekFoto: Profimedia – Mike Egerton / PA Images / Profimedia
Reklama

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russian President Vladimir Putin visits Iturup, an island in the disputed Kuril Islands chain
Russian President Vladimir Putin visits Iturup, an island in the disputed Kuril Islands chain
Russian President Vladimir Putin visits Iturup, an island in the disputed Kuril Islands chain

Putin dorazil na okupované ostrovy za tuňáky a kaviárem. Japonci zuří

Vladimir Putin poprvé osobně dorazil na Kurilské ostrovy, o které se Rusko přetahuje s Japonskem. Na Iturupu ale nezačal u map ani diplomatických sporů. Místo toho si prohlédl obřího tuňáka, halibuta a ochutnal místní kaviár. Politicky citlivá návštěva tak dostala poněkud nečekanou gastronomickou předehru. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance.

Reklama
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Výbuch v rotterdamském přístavu si vyžádal jednoho mrtvého a několik zraněných

Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno při čtvrteční explozi v přístavu v Rotterdamu, uvedla místní policie. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o sabotáž, ale i tato možnost dál patří mezi zvažované scénáře.

Reklama
Reklama
Reklama