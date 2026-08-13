Šokující přestup na spadnutí. Sparta loví bývalou slávistickou kometu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého slávistického útočníka Matěje Juráska z druholigového anglického Norwiche, uvedl server inFotbal.cz.
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Maroko vrací úder Španělsku: proč přijímá migranty? Podle ministra tam mizí děti
Pokud chce být Španělsko za anděla a všechny přijímat, mělo by to říct na rovinu a my otevřeme hranice. Nebude pak nutit lidi skákat přes ploty nebo riskovat život na moři, řekl marocký ministr spravedlnosti. Opřel se tak do Španělska za to, že přijímá a tím i legalizuje nelegální migranty, kteří dorazí na jeho území.
Putin dorazil na okupované ostrovy za tuňáky a kaviárem. Japonci zuří
Vladimir Putin poprvé osobně dorazil na Kurilské ostrovy, o které se Rusko přetahuje s Japonskem. Na Iturupu ale nezačal u map ani diplomatických sporů. Místo toho si prohlédl obřího tuňáka, halibuta a ochutnal místní kaviár. Politicky citlivá návštěva tak dostala poněkud nečekanou gastronomickou předehru. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance.
Pražská botanická zahrada ukazuje světový unikát. Vykvetla v ní rostlina, která v přírodě vymírá
Vzácná rostlina Osa pulchra poprvé výrazněji vykvetla v pražské botanické zahradě v Troji. Návštěvníci ji nyní mohou vidět ve skleníku Fata Morgana, kam ji zahrada přesunula z pěstebního zázemí.
Začíná festival Trutnoff, připomene nedožité 90. narozeniny svého „náčelníka“ Havla
Na trutnovském Bojišti začíná ve čtvrtek hudební festival Trutnoff Open Air, který připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. I jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka.
Výbuch v rotterdamském přístavu si vyžádal jednoho mrtvého a několik zraněných
Nejméně jeden člověk zemřel a několik dalších bylo zraněno při čtvrteční explozi v přístavu v Rotterdamu, uvedla místní policie. Příčina výbuchu zatím není známá a okolnosti incidentu vyšetřují úřady. Podle policie zatím nic nenasvědčuje tomu, že se jednalo o sabotáž, ale i tato možnost dál patří mezi zvažované scénáře.