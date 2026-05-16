Šokující porážka. Hokejisty vychytal český krajan, Slovinci se radují poprvé v historii

Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku poprvé ztratili. Navzdory obratu na 2:1 po úvodním inkasovaném gólu podlehli v utkání skupiny B ve Fribourgu překvapivě Slovinsku 2:3 v prodloužení a nenavázali na úvodní úspěšné vystoupení proti Dánům (4:1). Češi podlehli Slovincům na MS poprvé v historii.
Skóre otevřel přesilovkovým zásahem krátce před polovinou úvodní třetiny Matic Török, ve 25. minutě vyrovnal Martin Kaut, ve 38. minutě se pak prosadil Lukáš Sedlák. Ve třetí části ale vyrovnal Anže Kuralt a šokující výsledek završil po 74 sekundách z prodloužení Marcel Mahkovec.
Premiéru na MS mají za sebou brankář Dominik Pavlát a útočníci Jan Mandát s Michalem Kovařčíkem. Pavlát měl na kontě 14 úspěšných zásahů, zatímco mostecký rodák Horák v brance vítězů jich předvedl 32. Mandát si připsal asistenci.
V neděli mají svěřenci kouče Radima Rulíka po dvou zápasech ve dvou dnech volno, v pondělí se do třetice od 20:20 utkají se Švédy. Seveřané na úvod podlehli Kanadě 3:5, v neděli nastoupí proti Dánsku.
Skupina A (Curych):
Skupina B (Fribourg):
Česko - Slovinsko 2:3 v prodloužení (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 25. M. Kaut (Melovský), 38. L. Sedlák (Kempný, Mandát) - 10. Török (Drozg, Sabolič), 49. Kuralt (Goličič, Tičar), 62. Mahkovec (Tičar). Rozhodčí: Borga (Švýc.), Schrader - Laguzov (oba Něm.), Davidonis (Lot.). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 5528.
Česko: Pavlát - Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - Chmelař, M. Kovařčík, O. Beránek. Trenér: Rulík.
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Crnovič, Magovac, Štebih, Čosič, Bohinc - Mahkovec, Török, Sabolič - Jezovšek, Tičar, Kuralt - Ograjenšek, Maver, Drozg - Sodja, Beričič, Simšič. Trenér: Terglav.
1.
Kanada
2
2
0
0
0
11:3
6
2.
Česko
2
1
0
1
0
6:4
4
3.
Slovensko
1
1
0
0
0
2:1
3
4.
Slovinsko
1
0
1
0
0
3:2
2
5.
Norsko
1
0
0
0
1
1:2
0
6.
Švédsko
1
0
0
0
1
3:5
0
7.
Dánsko
1
0
0
0
1
1:4
0
8.
Itálie
1
0
0
0
1
0:6
0
Švýcaři opět ukázali svaly. Lotyše zasypali střelami, ke střelnici chyběla lepší koncovka
Hokejisté Švýcarska porazili na domácím mistrovství světa v Curychu Lotyšsko 4:2 a uspěli i ve druhém zápase na turnaji. Dvěma góly se na výhře obhájců stříbrných medailí podílel útočník Damien Riat, v lotyšském dresu měl shodnou bilanci Rudolfs Balcers.
Vrcholí pěvecká soutěž Eurovize. Vyhrát může i český zpěvák Daniel Žižka
Ve Vídni se koná finále pěvecké soutěže Eurovize. Krátce předtím policie v blízkosti místa konání 70. ročníku zasahovala proti propalestinským aktivistům, kteří protestovali proti účasti Izraele skandováním a transparenty. Informovala o tom agentura DPA. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka se svou písní Crossroads.
Potyčky při propalestinské manifestaci v Berlíně. Policie zatkla několik lidí.
Na propalestinské manifestaci v Berlíně policie zatkla několik účastníků. Nasadila pepřový sprej, jedna policistka utrpěla lehké zranění. Informuje o tom agentura DPA. Připomenout si dnešní výročí takzvané nakby (katastrofy), kterou Palestinci označují své hromadné vyhánění při vzniku státu Izrael v roce 1948, si vyšli i lidé ve Frankfurtu nad Mohanem nebo v Londýně.
V Itálii najel muž s autem do lidí, pak se snažil utéct. Léčil se na psychiatrii
V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupiny lidí a pak se snažil utéct. Osm lidí zranil, z toho čtyři vážně. Řidič, který byl po činu zatčen, trpí psychickými problémy, kvůli nimž se léčil na psychiatrii, informovala agentura ANSA.
Další narušení vzdušného prostoru NATO. V rumunské vesnici nalezli nevybuchlou střelu
Ve vesnici na jihovýchodě Rumunska poblíž hranic s Ukrajinou dnes nalezli nevybuchlou střelu. S odvoláním na rumunské ministerstvo obrany to uvedla agentura Reuters. Rumunsko je členskou zemí NATO a Evropské unie.