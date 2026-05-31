Šok v Paříži. Šwiateková si o titul nezahraje, skončila v osmifinále

Čtyřnásobná šampionka Iga Šwiateková vypadla na Roland Garros už v osmifinále. Polskou tenistku porazila 7:5, 6:1 Ukrajinka Marta Kosťuková.
Komentář: Vrtěti mladými. Politici na mladé voliče cílí, zároveň si je ale drží od těla
Otevřít téma nebo instituci mladým lidem - zaklínadlo dnešní doby. Stačí tuto větu pronést a okamžitě působíme svěže, moderně, progresivně. Žádný úspěšný politik, markeťák nebo vizionář nesmí zapomenout na mladé, jsou to budoucí voliči, zaměstnanci a také zákazníci. Kdo dnes nevrtí mladými, jako by nebyl.
Češi po Kremlu už třetím rokem chtějí dlužné miliony. Ten reaguje po svém
Tento týden uplynuly tři roky od chvíle, kdy Česko začalo po Kremlu vymáhat dluh za nájem pozemků. Rusové ale platit nechtějí. A dlužná částka od té doby narůstá. Česko v dubnu žalobu rozšířilo a nyní chce oficiálně 135 milionů korun. Skutečný dluh je ale vyšší.
Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, čekají přívalový déšť i prudký vítr
Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.
Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu
Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v rozhovoru s britským deníkem Financial Times.
V Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na ebolu
V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. Sedmatřicetiletý muž se nedávno vrátil z Konga a má některé příznaky onemocnění včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Podle agentury Bloomberg to v sobotu uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví.