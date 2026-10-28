Šok na Letné. Sparta končí v domácím poháru, senzaci urvali rekonvalescenti z Baníku

Fotbalisté Ostravy v osmifinále domácího poháru senzačně zvítězili na Spartě 2:0. Baník přitom nastoupil poprvé po hromadné viróze v kádru a ze zdravotních důvodů postrádal hned 10 hráčů. Už po 18 sekundách otevřel na Letné skóre Filip Kubala a v 84. minutě podtrhl šokující výsledek střídající Rhodri Smith.
Sparta skončila v poháru už v osmifinále poprvé od října 2017, kdy ji až po penaltovém rozstřelu vyřadil rovněž Baník. Pražanům nebyla nic platná ani chvílemi drtivá převaha, vychytal je gólman Viktor Budinský a hned třikrát jim pokazila radost branková konstrukce.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu:
Sparta Praha - Baník Ostrava 0:2 (0:1)
Branky: 1. Kubala, 84. Smith. Rozhodčí: Wulkan - Pečenka, Cichra - Kvítek (video).
Sparta: Hegyi - Suchomel, Guddal, Zelený, Vitályos - Eneme (66. Vydra), Irving (66. Macek), Sochůrek (80. Vojta) - Jurásek (76. Singhateh), Alcócer - Brunes. Trenér: Priske.
Ostrava: Budinský - Chaluš, Nogha, Míček - Bewene, Boula, Traoré (46. Gilbert), Kmeť (70. Smith) - Kohút (63. Dvořáček), Planka (63. Frýdl) - Kubala (87. Elbel). Trenér: R. Skuhravý.
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