Snový poločas mistra řídil Sadílek. Baníku nepomohl ani Pastrňák v kotli

Fotbalisté Slavie vyhráli ve 2. kole fotbalové ligy ve Vítkovicích nad Baníkem Ostrava 4:0. O třech bodech rozhodli v prvním poločase, který dvěma asistencemi a jedním gólem režíroval Michal Sadílek.
Připravujeme podrobnosti…
2. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Slavia Praha 0:4 (0:3)
Branky: 3. Nowak, 14. Zima, 38. Sadílek, 90.+2. Ayaosi. Rozhodčí: Volek - Paták, Hurych - Adam (video). ŽK: Nogha - Vlček. Diváci: 12.027.
Ostrava: Jedlička - Skyba, Chaluš (46. Musák), Míček - Bewene, Nogha, Traoré, Sinjavskij (63. Holzer) - Planka (46. Kubala) - Jurečka (46. Gilbert), Gning (78. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.
Slavia: Markovič - Holeš (76. Vlček), Zima, Chaloupek (46. N'Guessan) - Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman - Ouanda (54. Provod), Šturm (63. Ayaosi) - Chytil (63. Schranz). Trenér: Trpišovský.
1.
Slavia
2
2
0
0
9:1
6
2.
Teplice
2
2
0
0
4:1
6
3.
Zbrojovka Brno
1
1
0
0
3:1
3
4.
Mladá Boleslav
1
1
0
0
4:2
3
5.
Liberec
2
1
0
1
3:2
3
6.
Hradec Králové
1
1
0
0
2:1
3
Jablonec nad Nisou
1
1
0
0
2:1
3
8.
Sparta
2
1
0
1
4:4
3
9.
Ostrava
2
1
0
1
1:4
3
10.
Artis Brno
2
0
1
1
3:5
1
11.
Slovácko
2
0
1
1
2:6
1
12.
Pardubice
1
0
0
1
1:2
0
Olomouc
1
0
0
1
1:2
0
14.
Bohemians 1905
1
0
0
1
1:3
0
Plzeň
1
0
0
1
1:3
0
16.
Zlín
2
0
0
2
1:4
0
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