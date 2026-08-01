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Sport

Snový poločas mistra řídil Sadílek. Baníku nepomohl ani Pastrňák v kotli

ČTK

Fotbalisté Slavie vyhráli ve 2. kole fotbalové ligy ve Vítkovicích nad Baníkem Ostrava 4:0. O třech bodech rozhodli v prvním poločase, který dvěma asistencemi a jedním gólem režíroval Michal Sadílek.

Aboubacar Traoré, Adonija Ouanda, fotbalista, sportovec
Ostravský Aboubacar Traoré a Adonija Ouanda ze SlavieFoto: CTK – Sznapka Petr
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Připravujeme podrobnosti…

2. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Slavia Praha 0:4 (0:3)

Branky: 3. Nowak, 14. Zima, 38. Sadílek, 90.+2. Ayaosi. Rozhodčí: Volek - Paták, Hurych - Adam (video). ŽK: Nogha - Vlček. Diváci: 12.027.

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Ostrava: Jedlička - Skyba, Chaluš (46. Musák), Míček - Bewene, Nogha, Traoré, Sinjavskij (63. Holzer) - Planka (46. Kubala) - Jurečka (46. Gilbert), Gning (78. Škrkoň). Trenér: R. Skuhravý.

Slavia: Markovič - Holeš (76. Vlček), Zima, Chaloupek (46. N'Guessan) - Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman - Ouanda (54. Provod), Šturm (63. Ayaosi) - Chytil (63. Schranz). Trenér: Trpišovský.

1.

Slavia

2

2

0

0

9:1

6

2.

Teplice

2

2

0

0

4:1

6

3.

Zbrojovka Brno

1

1

0

0

3:1

3

4.

Mladá Boleslav

1

1

0

0

4:2

3

5.

Liberec

2

1

0

1

3:2

3

6.

Hradec Králové

1

1

0

0

2:1

3


Jablonec nad Nisou

1

1

0

0

2:1

3

8.

Sparta

2

1

0

1

4:4

3

9.

Ostrava

2

1

0

1

1:4

3

10.

Artis Brno

2

0

1

1

3:5

1

11.

Slovácko

2

0

1

1

2:6

1

12.

Pardubice

1

0

0

1

1:2

0


Olomouc

1

0

0

1

1:2

0

14.

Bohemians 1905

1

0

0

1

1:3

0


Plzeň

1

0

0

1

1:3

0

16.

Zlín

2

0

0

2

1:4

0

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