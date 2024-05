Smutný pohled na moderní fotbal, píší Američané. Bitka fanoušků v Plzni obletěla svět

Zpráva o tom, jak divoce skončilo finále českého fotbalového poháru, se dostala i za oceán. V americké verzi deníku The Sun píší o tom, jak bitva mezi Plzní a Spartou nakonec přinesla smutný pohled na moderní kopanou, když se na hřišti popraly oba fanouškovské tábory. Videa ze zásahu těžkooděnců pak obletěla i svět sociálních sítí.

Po závěrečném hvizdu ve finále domácího poháru nepropukla na hřišti jen sparťanská euforie z toho, že Letenští získali fotbalový double, ale také litý boj mezi fanoušky, který museli rozehnat až těžkooděnci.

Na trávník nejprve vnikli fanoušci domácí Viktorie, kteří vyprovokovali kotel Letenských a následně došlo k některým ostrým pěstním střetům.

A to neuniklo ani některým zahraničním serverům. "Následoval smutný pohled na moderní fotbal, zatímco oba tábory bojovaly uprostřed hřiště, hráči prchali tunelem do útrob stadionu," popsal americký deník The Sun.

Americké novináře zaujal i útok na komentátory České televize, na jejichž hlavách přistály plastové židle fotografů, které ukořistili příznivci Sparty.

"Reportéři zprvu v živém přenosu nehnuli brvou, dokud na tváři jednoho z nich nepřistála další stolička," dodal deník.

Záběry, kde dva maskovaní plzeňští fanoušci mlátí do hlavy jednoho ležícího sparťana, zveřejnil na sociální síti X i populární účet Out of Context Football, který má přes čtyři miliony sledujících.

O skandálu v Plzni psaly fotbalové servery i v Turecku, Nizozemsku nebo Německu.

"Konec zápasu posedl ďábel a fanoušci se rozhodli rozdat si to postaru. Česká policie se může už teď chystat na víkendovou odvetu, kdy se oba kluby střetnou v rámci vyvrcholení ligové soutěže," připomněl holandský server fcupdate.nl.

Dění po závěrečném hvizdu odsoudili také zástupci obou klubů. "Co se stalo po zápase, úplně nevím, protože jsem byl v kabině. Jen jsem to slyšel z doslechu. Je to taková kaňka, to si nebudeme nic nalhávat. Nikdo asi nechtěl takový konec," řekl na tiskové konferenci plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Ligový zápas Sparty a Plzně se v rámci nadstavby bude hrát v neděli od 16 hodin na Letné. Domácí už jsou jistými mistry, Západočeši budou třetí.