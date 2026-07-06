Smutný konec úžasné kariéry. Byl to můj poslední zápas, oznámil Neymar

Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve čtyřiatřiceti letech konec reprezentační kariéry. Řekl to v rozhovoru s TV Globo. S 80 góly je historicky nejlepším střelcem "Kanárků". Poslední zápas v jejich dresu odehrál tam, kde ji začal, tedy na MetLife Stadium v New Jersey.
Neymar si připsal reprezentační debut v přípravném utkání s USA 10. srpna 2010. Tehdy skóroval a podílel se na vítězství 2:0. Mezi střelce se na stejném stadionu zapsal i ve svém posledním utkání za národní tým, gólem z penalty v závěrečném nastavení ale pouze zmírnil porážku na 1:2.
"Snažil jsem se, snažil. Teď je konec. Začal jsem tady a skončil jsem tady," prohlásil Neymar, který proti Norsku zaokrouhlil počet tref (80) i startů (130). V první kategorii překonal o tři branky legendárního Pelého, v počtu odehraných utkání je druhý, Cafu nastoupil do 142 duelů.
O rekord v počtu startů Neymara připravila řada zranění z posledních let. Na letošním světovém šampionátu naskočil až do závěrečného duelu ve skupině; byl to jeho první zápas za Brazílii od října 2023.
Útočník Santosu, jehož je odchovancem, zažil největší reprezentační úspěch na domácích olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, kde s výběrem do 23 let slavil zlato. O čtyři roky předtím v Londýně vybojoval s "Kanárky" stříbro.
Na MS se představil čtyřikrát, s Brazílií obsadil nejlépe čtvrté místo v roce 2014. Domácí turnaj ale pro něj tehdy kvůli zranění skončil už ve čtvrtfinále, chyběl tak u semifinálového debaklu 1:7 s pozdějšími šampiony Němci i prohry 0:3 o třetí místo s Nizozemci. Na dalších dvou šampionátech s Neymarem skončila historicky nejúspěšnější země ve čtvrtfinále, na tom současném pak v osmifinále.
Triumf nezažil Neymar ani na jihoamerickém mistrovství neboli Copa América. Nejblíže vítězství se ocitl v roce 2021, kdy Brazílie ve finále podlehla Argentině.
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