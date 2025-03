Smrt přítele jí tajili, aby získala zlato. Bulharskou skokanku dohnala dávná věštba

Z toho příběhu mrazí. Na bulharské letiště dorazila naplněná maximálním štěstím, na krku jí visela životní zlatá olympijská medaile. Pak se ale Stefka Kostadinovová dozvěděla krutou pravdu a úsměv jí zamrznul na rtech. Tragická autonehoda jejích blízkých jí vzala radost z triumfu v Atlantě. Bulharská skokanka do výšky přitom jen doplácela na dávnou věštbu.

Byla to velká událost světové atletiky. Bulharská světová rekordmanka se po porodu syna Nikolaje do dvou měsíců vrátila do tréninku a přes laťku létala ve velkém stylu.

"Cítím se teď nějak svobodněji, skáče se mi lépe," prohlašovala v rozhovorech.

Cíl byl jasný. Zlato z olympijských her, které jí uniklo v Soulu v roce 1988, kdy absolutně vládla světovým tabulkám, ale brala jen stříbro.

V Atlantě pak výkonem 205 centimetrů nedala soupeřkám šanci, dokonce se ještě snažila překonat svůj světový rekord a posunout ho z hranice 209 ještě o jeden centimetr. Ale nepodařilo se.

Zářila štěstím, házela úsměvy na všechny strany, přitom netušila, co se děje doma v Bulharsku a že žije v jedné šťastné bublině, kterou se kolem ní snaží tvořit její tým pod pěti kruhy.

Pár dnů před jejím zlatým pokusem totiž sedl do auta její blízký přítel a bývalý skokan do výšky Georgi Dakov spolu s jejím nevlastním otcem a sestrou. Jeli podél pobřeží Černého moře, když do nich u města Pomire čelně narazilo protijedoucí vozidlo.

Dakov zraněním podlehl, nevlastní otec skokanky byl ve vážném stavu a nějaký čas nemohl chodit.

"Neřekli jsme jí to, nemyslím si, že by vyhrála, kdyby to věděla. Všichni jsme se jen báli, aby se jí na to nezeptal některý z novinářů v Atlantě," citoval deník The New York Times slova manažerky bulharské atletky Paivi Kulikowské.

Nikdo nechtěl Kostadinovové zkazit radost z životního triumfu. Tajemství udržel dokonce i její trenér a manžel v jedné osobě Nikolaj Petrov.

Pravdu se tedy dozvěděla až doma na letišti, kde čekala, že se sejdou všichni její blízcí.

"Celkem 20 dnů jsem nic netušila. Jsem vděčná všem novinářům, že to neprozradili. Otec ležel rozbitý v nemocnici, vědět to, zkolabovala bych," přiznala s odstupem času.

Velmi ji zasáhla i smrt Dakova, který pro ni byl jako bratr. "Georgi byl můj nejvěrnější přítel. Dodnes si myslím, že je lepší, když žena má za kamaráda muže. My ženy nejsme k sobě tak upřímné. S Georgim jsme spolu vyrůstali, trénovali. Ještě dva roky po jeho smrti jsme pro něho doma prostírali stůl k večeři," vzpomínala pro plevenutre.bg Kostadinovová.

Až po dlouhých letech jí došlo, že její kariéra i život silně kopíruje věštbu, kterou pro ni pronesla slavná bulharská vědma Baba Vanga, když byla ještě náctiletou atletkou.

"Všechno v tvém životě tě potká dvakrát," znělo v ní.

A opravdu. Na kontě má dvě olympijské medaile, dva tituly mistryně světa, dokonce se i dvakrát vdala.

Rekordní skok přes hranici 209 centimetrů z roku 1987:

Stefka Georgieva Kostadinova is a Bulgarian retired athlete who competed in the high jump.



Her world record of 2.09 metres has stood since 1987.



She was the 1996 Olympic champion, a 2X World champion, and 5X World Indoor champion. pic.twitter.com/tpXGUWDQM3 — Vala Afshar (@ValaAfshar) February 7, 2023

Bohužel její život i dvakrát silně poznamenala dopravní nehoda. Když byla v roce 2004 se svým druhým manželem v šestém měsíci těhotenství, seděla v autě, které nabouralo, a o nenarozené dítě přišla.

Rok nato se začala naplno věnovat sportovní politice a dosud stojí v čele Bulharského olympijského výboru. V této funkci tedy v úterý oslaví i 60. narozeniny.

Až do loňského roku držel její světový rekord. Po 37 letech ho překonala výkonem 210 centimetrů Ukrajinka Jaroslava Mahučichová.