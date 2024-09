Smršť ve třetí třetině zajistila tři body. Třinec otočil utkání s Rouen

Hokejisté Třince zvítězili na ledě Rouenu 5:3 a uspěli i ve druhém utkání v novém ročníku Ligy mistrů. Oceláři navázali na páteční výhru z ledu Lausanne (2:1 v prodl.) díky skvělému finiši, poté co třetí třetinu vyhráli 4:0. Dva góly a asistenci si připsal útočník Marko Daňo, jehož zásah z 52. minuty byl také vítězný.

"Pět bodů rozhodně bereme. Před odletem jsme nějaké konkrétní cíle neměli. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Tohle je snad i nad očekávání. Teď věřím tomu, že výkony potvrdíme i za týden v domácích zápasech," přál si Daňo v rozhovoru pro klubový web.

Extraligový vládce z posledních sezon začal na ledě úřadujícího francouzského šampiona lépe. Kurovského ve velké šanci ještě vychytal Setänen, ale ve 12. minutě si jel domácí gólman pro nahozený puk k zadnímu hrazení a zaskočil ho nečekaný odraz. Kotouč doklouzal do prázdné branky a Daňo mohl slavit první trefu. Slezané pak nevyužili přesilovku a v 16. minutě vyrovnal Duquette.

"Trefil jsem spoj plexiskla. Mají to tady trošku vypuknuté ven, odrazilo se to přesně do prázdné branky. Vtipný začátek, já jsem na živo asi takový gól nezažil. Ale patří to k hokeji, měli jsme i štěstí," uvedl Daňo.

Druhé dějství probíhalo bez většího vzruchu až do 31. minuty, kdy byl za zdržování hry vyloučen Kacetl a domácí jeho prohřešek potrestali - Simonsen napřáhl těsně za kruhem a trefil přesně. Ve 34. minutě navíc zvýšil z prakticky stejného místa Rech, a když domácí udrželi stav 3:1 i do druhé přestávky, byl před Oceláři nelehký úkol.

Třetí část se ale odehrála zcela v režii Třince. Ve 44. minutě sice neuspěl Daňo, ale jen o chvilku později se pokusem od modré čáry prosadil Marinčin. Dvě minuty nato už bylo vyrovnáno zásluhou Vrány, jenž se prosadil tečovanou střelou zpoza kruhu na zadní tyčku. V končící 52. minutě připravil Hudáček kličkami parketu pro zakončení Daňovi a sám pak přidal i pojistku.

"V první třetině jsme měli dost šancí, bohužel jsme dali jen jeden gól. Pouštěli jsme je do přečíslení, oni situace využili a byli na koni. Na konci se ale ukázala síla mužstva. Když hráli všichni na sto procent, vzali jsme si zápas do vlastních rukou. Vyrovnali jsme a otočili. Myslím, že zaslouženě," prohlásil Daňo.

Třetí část se ale odehrála zcela v režii Třince. Ve 44. minutě sice neuspěl Daňo, ale jen o chvilku později se pokusem od modré čáry prosadil Marinčin. Dvě minuty nato už bylo vyrovnáno zásluhou Vrány, jenž se prosadil tečovanou střelou zpoza kruhu na zadní tyčku. V končící 52. minutě připravil Hudáček kličkami parketu pro zakončení Daňovi a sám pak přidal i pojistku.

Hokejová Liga mistrů:

Rouen Dragons - HC Oceláři Třinec 3:5 (1:1, 2:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 16. Duquette (Dmytriw, Colomban), 32. Simonsen (Nesa), 34. Rech (Hervé, Simonsen) - 12. Daňo, 45. Marinčin, 47. P. Vrána (Walega), 52. Daňo (Hudáček, Adámek), 54. Hudáček (Daňo). Rozhodčí: Barcelo, Crégut - Constantineau, Yssembourg (všichni Fr.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3029.

Sestava Třince: Kacetl - Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mrtka, Marinčin, Jank - Hudáček, Cienciala, Daňo - Kurovský, P. Vrána, M. Roman - Sikora, Addamo, Teplý - Hrehorčák, Čacho, Dravecký - Walega. Trenér: Moták.