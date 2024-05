Ostravy mám dost, hlásila hvězda. "Malé Slovensko" proti obrovi, brzdí ho kupa potíží

Po roční odmlce si Slováci na hokejovém mistrovství světa v Praze zahrají čtvrtfinále. Před zápasem proti silné Kanadě, který rozehrají dnes v 16:20, jsou ale poněkud rozpačití. Skupinu totiž zakončili mizerným výkonem a sžírá je řada dalších problémů.

Jako mnoho jiných, tak i Slováci poskládali pro letošní MS nejsilnější výběr za poslední roky.

Evropské jádro, které předloni získalo bronz na olympiádě v Pekingu, doplnili nejlepší slovenští hráči ze zámoří.

Jednička předloňského draftu Juraj Slafkovský, číslo dvě ze stejné dražby talentů Šimon Nemec, další obránce Martin Fehérváry, zkušený Tomáš Tatar, tvrďák Martin Pospíšil nebo Miloš Kelemen s Pavolem Regendou. Chybí jen zadák Erik Černák.

Sedm zápasů Slováků v ostravské skupině však přineslo dost rozpačité dojmy. Hlavně úterní porážkou 1:6 proti Švédsku se svěřenci trenéra Craiga Ramsayho nenaladili na čtvrtfinále dobrým způsobem.

"Náš nejhorší výkon. Každý si dělal, co chtěl, rozsypali jsme se. Může to posloužit jako dobrá facka, ale každý se musí podívat do zrcadla a do čtvrtfinále musíme jít jako tým, ne každý za sebe," hodnotil obránce Fehérváry z Washingtonu.

Slovensko začalo porážkou proti Německu, pak rozstřílelo Kazachstán a blýsklo se hlavně vítězstvím 5:4 v prodloužení proti USA. Ačkoli v tomto zápase Slováci přišli o vedení 4:1.

Relativně v pohodě přehráli Polsko a Francii, ale konec skupiny už jim nevyšel. Porážkou 2:3 na nájezdy s Lotyši si zkomplikovali cestu za postupem a na závěr přišel zmiňovaný debakl od Švédů.

Dvacetileté hvězdě Slafkovskému mnozí vyčítali povýšené chování na ledě, třeba v utkání proti slabému Kazachstánu. V sedmi zápasech ani jednou neskóroval.

Slováci využili jedinou přesilovku z nabídnutých 22 možností. To dělá ve výsledku hrozivou úspěšnost 4,55 procenta. Horší na turnaji jsou pouze sestupující Poláci (4,35).

V duelu se Švédy přišlo Slovensko o útočníka Pospíšila. Kvůli zranění ramena na turnaji dohrál, přitom šlo o jednoho z nejlepších hráčů týmu. Hrál v úderné zámořské formaci s Kelemenem a Regendou, nasbíral tři góly a čtyři asistence.

Nespecifikované zranění omezují i nejproduktivnějšího hráče mužstva Libora Hudáčka (5+4). Proti Švédům dostali z preventivních důvodů volno Marek Hrivík a Andrej Kudrna.

Kudrna v zápase s Lotyšskem schytal při pádu do střely tvrdou ránu od modré čáry do hlavy. Fanoušci ocenili obětavý skok bouřlivým aplausem, ale Kudrnovi praskla helma, museli mu zašívat tržnou ránu a ukázalo se, že utrpěl drobný otřes mozku.

Aby nepříjemností nebylo málo, Slováci si hlasitě stěžovali na neúnosné horko v Ostravar Aréně. Později se přidaly i další reprezentace.

"Je tady takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a potom nedokážeme pořádně kontrolovat puk," stěžoval si slovenský bek Nemec. "Hráči ztratí za jeden zápas čtyři až pět kilogramů, z většiny je to voda," přiblížil týmový lékař Pavol Lauko.

Vzhledem k tomu, že skupinu uzavřeli na čtvrtém místě, přestěhovali se Slováci na čtvrtfinále do Prahy za vítěznou Kanadou. Nedá se říct, že by to hráči brali jako komplikaci.

"Pojďme už do Prahy, Ostravy mám dost," prohodil Slafkovský.

"K tomu, co se dělo tady v Ostravě, už se raději nebudu vyjadřovat," připojil se Fehérváry.

Na nové prostředí v O2 Areně se slovenští hokejisté očividně těší, ale na zádech si přivezli kupu problémů. Navíc je čeká protivník, který se po slabším rozjezdu nastartoval a v posledních třech zápasech skupiny skolil Finsko, Švýcarsko i Česko.

"Pro mnoho hráčů je sen zahrát si takový zápas. Bude to náročné proti takovému gigantovi, ale myslím, že nás čeká podobný styl jako v utkání proti USA, které jsme zvládli perfektně," podotkl kapitán Tatar.

"Musíme hrát tvrději než oni a provokovat je. Možná nebudou zvládat, když jim malé Slovensko bude dělat zle," pokračoval optimisticky.

Utkání startuje v 16:20 a sledovat ho můžete také v on-line přenosu na webu Aktuálně.cz.