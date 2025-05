Haló, naší medailí bude záchrana, děsí legendu. Slovákům mluvil do nominace i politik

Na Slovensku vyhlížejí start hokejového mistrovství světa s obavami. Jejich reprezentace bude totiž ve Stockholmu bojovat nejen bez nemocného hlavního trenéra, ale hlavně zcela bez posil z NHL. Omluvenek bylo ještě daleko více, přípravné období navíc zpestřil i poněkud bizarní poradní hlas.

První komplikace se objevila u kouče Craiga Ramsayho. 74letý kanadský odborník byl hospitalizován se zápalem plic a už několik týdnů je jasné, že MS nestihne.

To by ale ještě nebylo tak fatální. Ramsayho na postu hlavního trenéra nahradil Vladimír Országh, který už dříve v realizačním týmu reprezentace působil a jako hráč má zlatou medaili z roku 2002.

Hlavní problém tkví v množství omluvenek, které musel Országh s generálním manažerem Miroslavem Šatanem nasčítat.

Co se týče hráčů z NHL, odmítnutí přišlo od obránců Erika Černáka a Šimona Nemce i od útočníků Tomáše Tatara, Martina Pospíšila a Juraje Slafkovského, jedničky draftu z roku 2022.

"Bavili jsme se mezi sebou a říkali si, že to vypadá, jako by nikdo z nás nechtěl na mistrovství hrát. Není to tak, bohužel se všechno špatně sešlo," vysvětloval Nemec v rozhovoru pro deník Šport.

V médiích rezonovalo zejména Slafkovského rozhodnutí vynechat MS. V zámoří se útočníkovi Montrealu podivovali. "Je to trochu záhada, taková konfrontace by mu jedině prospěla," psala Karine Hainsová z magazínu The Hockey News.

A přestože Slafkovský uvedl jako důvod absence nutnost odpočinku po sezoně, rychle se připomněla jeho vyjádření z loňského října, kdy v rozhovoru pro The Athletic ostře kritizoval slovenský hokej.

"Předstíráme, že děláme věci dobře, a podsouváme lidem falešné výsledky," zmiňoval tehdy Slafkovský a mluvil o tom, jak funguje slovenský hokej na základě osobních vazeb a známostí.

Později sice mladý forvard ujišťoval, že si s manažerem reprezentace a zároveň šéfem hokejového svazu Šatanem promluvil a jejich vztah je korektní. Ale i tak působí omluvenka v tomto světle zvláštně.

Ze zdravotních důvodů neposílí Slováky ani žádný z finalistů české extraligy. Omluvili se Peter Čerešňák a Miloš Kelemen z Pardubic i Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil a Lukáš Cingeľ z Brna.

Desátého muže produktivity švédské ligy Mariána Studeniče zase Šatan vynechal kvůli tomu, že loni opustil reprezentaci v kvalifikačním turnaji pro olympiádu, neboť se mu nelíbila pozice v týmu.

Studenič pak sice svého chování litoval, ale na MS si nezahraje.

"Takové řeči, ať se poučí… Haló, my se reálně potřebujeme zachránit. Naší medailí bude záchrana," nesouhlasil s vynecháním útočníka Färjestadu legendární útočník Marián Gáborík.

"Nemáme takový luxus s tímto kádrem, abychom mohli takového hráče vynechat. Za mě měl jet," dodal účastník šesti MS a dvou olympiád.

Nejen on se obává boje o udržení a možné ostudy.

"Takhle nevýrazný tým nemělo Slovensko na MS od roku 2017 v Kolíně nad Rýnem," napsal na sociální síti X novinář Tomáš Prokop ze Športu.

Před osmi lety mnoho hráčů kvůli neshodám se svazem reprezentaci bojkotovalo. Tehdejší trenér Zdeno Cíger napočítal prý více než čtyři desítky odmítnutí a Slováci se skutečně báli nejhoršího.

V Německu nevyhráli ani jednou v základní hrací době a byli rádi, že pod sebe ve skupině stlačili alespoň sestupující Itálii. Tu udolali v klíčovém zápase 3:2 v prodloužení, když vyrovnávali minutu před koncem.

Naopak v posledních letech Slováci zažívali na úrovni dospělé reprezentace vzestup. V letech 2021, 2022 a 2024 hráli na MS čtvrtfinále, k tomu připočetli senzační bronzovou medaili z olympiády v Pekingu.

Navázat na tyto výsledky bude pro Országhovu partu nesmírně složité. V pátek večer rozehraje turnaj ve Stockholmu soubojem proti silnému a hladovému domácímu mužstvu.

Dále čekají na Slováky utkání proti Slovinsku, Rakousku, Francii, Kanadě, Lotyšsku a Finsku. Důležité body by si tedy měli uhrát hned zkraje MS.

Aby nebylo těžkostí s nominací málo, řešila se u Slováků už klasická otázka ohledně hokejistů působících v ruské Kontinentální lize. A do debat se přidal i ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak.

Rozhodl se orodovat za to, aby Slováci vzali co nejvíce hráčů z Ruska.

"Jako fanoušek slovenského hokeje, ale také jako představitel vlády vás, pane Šatane, prosím a důrazně žádám, abyste při tvorbě nominace zohlednili co nejvíc hráčů působících v KHL," apeloval Huliak.

Připojil i tradiční formulku o tom, že se sport nemá míchat s politikou.

Ve středeční nominaci se nakonec objevila dvě jména z ruské soutěže - brankář Patrik Rybár z Kunlunu a obránce Mário Grman z Vladivostoku. Také útočník Michal Krištof v KHL na začátku sezony působil.