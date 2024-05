Po aféře s práškem jde Slovák do Ruska. Národní tým může mít brzy velkou nouzi

Když vydal slovenský hokejový útočník Adam Ružička v únoru na Instagramu video s kreditní kartou a bílým práškem, v zámoří okamžitě skončil. Nové angažmá našel v ruské KHL, hrát bude za Spartak Moskva. Obránce Mário Grman odešel zase z Vítkovic do Vladivostoku. A problém pro slovenskou reprezentaci je tím pádem ještě palčivější.

Slováci totiž hráče z Kontinentální hokejové ligy do reprezentace stejně jako Češi neberou. Alespoň zatím.

Nezdůvodňují to oficiálně vojenským vpádem Ruska na Ukrajinu, ale vloni i letos Slováci hrající ruskou soutěž na mistrovství světa chyběli. Před rokem byl důvodem "klid týmu na přípravu", letos to byly "zdravotní, osobní, rodinné nebo jiné důvody".

S Ružičkou a Grmanem, který na nedávném šampionátu v Ostravě a Praze hrál, bude Slováků v KHL už jedenáct.

Působí tam brankáři Adam Húska s Patrikem Rybárem, obránci Michal Čajkovský, Martin Gernát, Christián Jaroš, Mislav Rosandič a útočníci Tomáš Jurčo, Michal Krištof a Adam Liška.

"Kdybych byl prezidentem svazu, kluky z KHL bych na šampionáty bral," prohlásil před letošním šampionátem bývalý obránce Boris Valábik.

"Je naprosto jasné, že hráči z KHL se z vícero důvodů nemůžou MS zúčastnit. Dovedete si představit, že by nastoupili v situaci, kdy žádný jiný tým hráče z KHL nepřiveze? Rozbilo by to kabinu," namítal jiný někdejší reprezentant Richard Lintner.

Letos přivezly hokejisty z KHL na mistrovství světa jen Kazachstán, jehož základ tvoří hráči Astany, a Francie, která má v Rusku jednoho ze svých nejlepších hráčů Stéphanea Da Costu.

Problém slovenské reprezentace je s dvěma dalšími hráči v KHL zase o něco palčivější. Na letošním MS měli Slováci štěstí, že reprezentovat mohli skoro všichni jejich hráči ze zámořských lig NHL a AHL.

Jinak by horko těžko skládali výběr schopný konkurovat nejlepším.

Rozhodnutí, kudy se vydat dál, by mělo na Slovensku padnout v brzké době. Hlasovat budou způsobem per rollam zástupci klubů, které jsou řádnými členy Slovenského hokejového svazu.

Řešit by měli konkrétní otázku: "Jste pro to, aby v sezoně 2024/25 hráči se slovenským pasem, kteří mají platnou smlouvu v KHL v období války na Ukrajině, byli nominovaní do slovenské reprezentace?"

Nová reprezentační sezona začne pro Slovensko dříve než obvykle, už v srpnu čeká jeho národní tým v Bratislavě olympijská kvalifikace proti Kazachstánu, Rakousku a Maďarsku.

Slovenský web Pravda popsal odchod Grmana do Vladivostoku jako "nečekaný přestup". Na nové adrese by si měl sedmadvacetiletý bek přijít zhruba na osm milionů korun (315 tisíc eur).

O dva roky mladší útočník Ružička by si měl v Moskvě vydělat dokonce přes jedenáct milionů korun (460 tisíc eur). Nastupovat bude v jednom týmu s manželem své sestry Čajkovským.

Ještě před několika měsíci měl přitom urostlý forvard slušně rozjetou kariéru v NHL. Za Calgary a Arizonu nastřádal 118 startů v nejlepší lize světa, ale dveře si zavřel letos v únoru výstupem na sociální síti.

Na Instagram nahrál video s kreditní kartou a bílým práškem. Po chvilce ho sice smazal, jenže to už kolovalo dál internetem. Arizona se potom s Ružičkou okamžitě rozloučila.