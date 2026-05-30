30. 5. Ferdinand
Slotovi páté místo neprošlo. Kouč v Liverpoolu skončil, klub cílí na senzaci

ČTK

U fotbalistů Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos obsadili "Reds" v Premier League páté místo. Sedmačtyřicetiletý kouč měl smlouvu ještě na jeden rok, Liverpool ale dnes oznámil jeho odchod.

"Společně jsme dospěli k závěru, že změna je nezbytná, aby se klub mohl posunout vpřed. Je třeba zdůraznit, že nešlo o snadné rozhodnutí," uvedlo vedení dvacetinásobného anglického mistra. "Arneho přínos pro FC Liverpool byl veliký, smysluplný a úspěšný, což je hlavní pro fanoušky i pro nás samotné."

O Slotově nástupci klub jedná. Podle médií by mohl mužstvo Liverpoolu převzít Španěl Andoni Iraola, který po sezoně odešel z Bournemouthu, s nímž díky šestému místu v Premier League vybojoval historický postup do Evropské ligy.

Slot předloni nahradil u týmu úspěšného Jürgena Kloppa, který prožil na Anfieldu osm a půl roku. Německý kouč dovedl Liverpool k prvnímu ligovému titulu po 30 letech, třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Slota anglický celek vykoupil z Feyenoordu Rotterdam.

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu

Rusové zkoušeli ovlivnit volby. Odhalili jsme, že teď úplně změnili strategii, říká expert

V Moldavsku se na konci loňského září odehrály volby, které vyhrála strana PAS prezidentky Maii Sanduové. Díky tomu pokračují přístupové rozhovory o vstupu do Evropské unie. Navíc se otevřela debata o znovusjednocení se separatistickým Podněstřím. Deník Aktuálně.cz o vývoji v zemi mluvil s analytikem Valeriuem Pasou z WatchDog.md, který se věnuje hlavně ruskému vlivu.

Jakub Menšík v zápase třetího kola Roland Garros 2026 proti Alexi de Minaurovi

Smáli se, litovali ho. Menšík pak rozzuřil sázkaře a svého kata dohnal k vzácné reakci

Měl to být nudný turnaj bez náboje. Jannik Sinner si měl při neúčasti Carlose Alcaraze a své bláznivé dominanci posledních týdnů dojít v „suchém triku“ pro další grandslamový titul. Místo toho nabízí antukové Roland Garros úchvatnou podívanou napěchovanou šoky a velkými příběhy. Jeden z nich píše v Paříži český mladík Jakub Menšík.

