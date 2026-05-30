Slotovi páté místo neprošlo. Kouč v Liverpoolu skončil, klub cílí na senzaci

U fotbalistů Liverpoolu skončil po dvou letech nizozemský trenér Arne Slot. Loni s týmem získal anglický titul, letos obsadili "Reds" v Premier League páté místo. Sedmačtyřicetiletý kouč měl smlouvu ještě na jeden rok, Liverpool ale dnes oznámil jeho odchod.
"Společně jsme dospěli k závěru, že změna je nezbytná, aby se klub mohl posunout vpřed. Je třeba zdůraznit, že nešlo o snadné rozhodnutí," uvedlo vedení dvacetinásobného anglického mistra. "Arneho přínos pro FC Liverpool byl veliký, smysluplný a úspěšný, což je hlavní pro fanoušky i pro nás samotné."
O Slotově nástupci klub jedná. Podle médií by mohl mužstvo Liverpoolu převzít Španěl Andoni Iraola, který po sezoně odešel z Bournemouthu, s nímž díky šestému místu v Premier League vybojoval historický postup do Evropské ligy.
Slot předloni nahradil u týmu úspěšného Jürgena Kloppa, který prožil na Anfieldu osm a půl roku. Německý kouč dovedl Liverpool k prvnímu ligovému titulu po 30 letech, třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl. Slota anglický celek vykoupil z Feyenoordu Rotterdam.
