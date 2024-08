Slavný návrat domů. Medailisté dorazili do Prahy, na letišti si užili skandování

Olympijští medailisté Martin Fuksa, Josef Dostál a Nikola Ogrodníková se dnes vrátili do Česka. Fanoušci na terminálu 4 letiště Václava Havla je přivítali potleskem a vyvolávali jejich jména.

Úspěšní reprezentanti se těšili na krátké volno a setkání s příbuznými. Při rozhovorech s novináři ale řekli, že pro ně sezona nekončí a vyhlížejí brzy další závody.

Fuksa, Dostál a Ogrodníková se postarali v závěrečných dnech olympijských her v Paříži o tři medaile, díky nimž vylepšili chudou českou bilanci na pět cenných kovů. Fuksa triumfoval v závodě rychlostních kanoistů, Dostál mezi kajakáři a Ogrodníková získala bronz v hodu oštěpem.

Před nimi uspěli ještě vítězní tenisté Tomáš Macháč s Kateřinou Siniakovou ve smíšené čtyřhře a tým kordistů.

"Medaile si vážím, že byla probojovaná. Jsem na to moc pyšná i za to, co jsem si tento rok prožila. Myslím, že ty hlavní emoce přijdou, až se vrátím domů k rodině. Teď to bylo nahoru dolů a ještě mi to moc nedošlo," řekla Ogrodníková.

Návrat do Česka si užíval také Fuksa, který byl s Ogrodníkovou českým vlajkonošem při závěrečném ceremoniálu.

"Strašně super byl Český dům, kdy se na mě přijel podívat zbytek rodiny a kámoši. To byla asi nejlepší oslava. Zbylé dva dny už byly líné, už jsem se viděl doma. Kdybych nebyl vlajkonoš, sedl bych na nejbližší letadlo a letěl domů. Tím, že jsem měl ale tuhle milou povinnost, tak jsem ji chtěl splnit. Ale jsem rád, že jsem doma," uvedl Fuksa.

Olympionici přiletěli do Prahy se zhruba hodinovým zpožděním. Let si ale užili.

"Jak jsme letěli vládním speciálem, tak bylo fajn, že letěla velká část výpravy. V normální lince koukáte na lidi, kteří koukají divně na vás, proč máte takové oblečení a tak. Bylo moc fajn, že kam jsem se podíval, tak jsem viděl známou tvář. Personál byl milý a přistání proběhlo hladce jak do peřinek," vylíčil Dostál.