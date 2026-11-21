Fotbalisté Slavie díky gólům Mojmíra Chytila a Pavla Kačora vyhráli v Olomouci 2:0. Sešívaní zůstávají jediným neporaženým týmem soutěže, vyhráli třetí kolo po sobě.
Připravujeme podrobnosti…
Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:2 (0:1)
Branky: 4. Chytil, 77. Kačor. Rozhodčí: Machálek - Antoníček, Brázdil - Adámková (video). Bez karet. Diváci: 10.250.
Olomouc: Koutný - Sylla (85. Ekeroth), Malý, Lurvink - Ghali (71. Hadaš), Soldo, Baráth, Borges - Janošek, Tkáč (85. Křiklava) - Šíp (71. Krivak). Trenér: Monroy.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, N'Guessan - Vlček, Sadílek, Moses (72. Schranz), Jurásek (86. Konečný) - Ayaosi (70. Suleiman), Kubiak (46. Nowak) - Chytil (70. Kačor). Trenér: Trpišovský.
1.
Slavia
15
11
4
0
38:8
37
2.
Mladá Boleslav
15
8
4
3
23:15
28
3.
Liberec
13
8
2
3
16:8
26
4.
Sparta
14
7
3
4
26:14
24
5.
Teplice
15
7
3
5
24:23
24
6.
Olomouc
15
7
3
5
22:22
24
7.
Jablonec nad Nisou
15
6
3
6
17:21
21
8.
Plzeň
14
5
5
4
29:22
20
9.
Bohemians 1905
14
5
5
4
15:15
20
10.
Zbrojovka Brno
14
6
2
6
17:22
20
11.
Hradec Králové
14
5
3
6
17:18
18
12.
Pardubice
14
5
2
7
19:20
17
13.
Ostrava
14
4
2
8
11:25
14
14.
Artis Brno
15
3
4
8
18:29
13
15.
Slovácko
14
2
4
8
13:26
10
16.
Zlín
15
0
3
12
11:28
3
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