Slávista Schranz hrdinou, přesto zadržoval slzy. Gól věnoval tragicky zemřelému otci

Jeho jméno zná velmi dobře česká liga, nyní se ho učí celá Evropa. Když se Ivan Schranz gólem proti Belgii postaral o prvotřídní senzaci, zvedl ruku a k nebi poslal i symbolický polibek. Patřil jeho otci, který před čtyřmi lety tragicky zahynul na kole.

Když po zápase odpovídal na otázky novinářů, v jeden moment se mu v očích zaleskly slzy. V moment, kdy reagoval na dotaz, komu vítězný gól věnoval.

"Určitě mojí rodině a tátovi," odpověděl a zachvěl se mu hlas. Už nebyl schopen větu doplnit. Otec slávistického křídelníka nešťastně zahynul v roce 2021 při nehodě na kole.

Schranz prožil složitou sezonu. Kvůli zdravotním problémům odehrál jen 21 ligových zápasů a v nich vstřelil dva góly. Formu však vyladil včas. Na Slovensku je teď hrdinou. "Vystihl jsem Dokuovu rozehrávku, dal míč Kucovi (Juraj Kucka), který hned pálil. Brankář vyrazil rovnou přede mě, já se taky hned z první snažil trefit, nic jsem nevymýšlel," řekl třicetiletý Schranz po zápase novinářům.

Branka nejprve neplatila kvůli odmávanému ofsajdu, videorozhodčí ji pak ale potvrdil. "Vyšlo to. Chvíli jsem si byl nejistý, že jsem na hranici ofsajdu. Musel jsem si počkat, ale pak jsem se mohl radovat naplno. Okamžik, intuice, bylo to hrozně rychlé. Je těžké hrát na Euru, dostat se do vynikajícího týmu a hrát s tak skvělým soupeřem. V tom samotném okamžiku už je to jednodušší, řekl bych," uvedl rodák z Bratislavy.

Video jeho týmu pomohlo ještě dvakrát, když neplatila ani jedna ze dvou tref kanonýra Romelua Lukakua. "Skvěle zvládnutý první zápas. Měli jsme kupu štěstí, musíme děkovat, že tu je VAR. Někdy si na něj zanadáváme, ale dnes mu asi poděkujeme. Chválabohu, že to tak dopadlo. Snad jen škoda, že jsme nepřidali další gól."

Branku řadí ke svým nejdůležitějším. "První gól za reprezentaci, pak ty klubové. Proti AC Milán nebo proti Rakówu ve 120. minutě, co si teď vzpomínám z těch cennějších," vybavil si hráč, která má v české lize na kontě 170 startů a 47 branek. "Gól jsem věnoval rodině a tatinovi jako vždy," vzpomněl i na otce Dušana, který před třemi lety tragicky zahynul.

"Mám skvělý pocit. Teď jsou hlavní tři body. Že jsem dal gól na Euru, docením asi až později. Po druhém odvolaném gólu Belgie už jsem v závěru věřil, že to musíme dotáhnout," dodal Schranz.