Slavii opouští reprezentant, následuje Kinského. Do Edenu přitečou další stamiliony

Fotbalový reprezentant Matěj Jurásek přestoupil z pražské Slavie do Norwiche. Jednadvacetiletý křídelník podepsal s anglickým druholigovým týmem smlouvu až do června 2030. Oba kluby o transferu informovaly na svých internetových stránkách. Přestupovou částku jako obvykle nezveřejnily, podle spekulací médií zaplatí Norwich sedm milionů eur (176,6 milionu korun).

"Něco hezkého končí, něco nového začíná. Jsem mladý, potřebuju hrát, sbírat minuty a neustále se posouvat. Ve Slavii jsem nebyl v optimálním zápasovém vytížení, i proto jsem se rozhodl pro novou výzvu. Věřím, že Norwich pro mě bude dobrá adresa, skvělá životní zkušenost," citoval web Pražanů Juráska.

Slavia podruhé během krátké doby prodala hráče do Anglie. Zatímco brankář Antonín Kinský, který před pár dny přestoupil do Tottenhamu, byl na podzim v Edenu jasnou gólmanskou jedničkou, Jurásek nepatřil do základní sestavy.

Mladý křídelník je považován za jednu z největších nadějí českého fotbalu, v poslední době ale nebyl schopen podávat konstantní výkony. Na podzim zasáhl převážně jako náhradník do 14 ligových zápasů a připsal si v nich jediný gól. Také v pěti z šesti duelů hlavní fáze Evropské ligy se dostal na hřiště až coby střídající hráč, na úvod v Razgradu přispěl brankou k vítězství 2:0 nad Ludogorcem.

Jurásek přitom patří do širšího kádru reprezentačního "áčka", za které si zahrál i na letním mistrovství Evropy v Německu. Za národní A-mužstvo má dosud na kontě čtyři starty a jednu branku.

V Norwichi si vyzkouší první zahraniční angažmá, jeho nový tým aktuálně figuruje na 11. místě druhé ligy. "Mají mladý tým, téměř třicetitisícový stadion a hrají kombinační fotbal. Věřím, že mi jejich styl bude sedět. Aktuálně ztrácejí pár bodů na příčky zaručující postup do baráže, určitě se budeme chtít poprat o Premier League. Ta vidina je velmi lákavá," řekl Jurásek.

"Určitě to bude výstup z mé komfortní zóny, pokud se ale v životě chcete zdokonalovat, musíte podobné výzvy přijímat. Rozhodl jsem se z velké části sám. Pomohl mi také agent a táta, který měl na celou věc stejný názor jako já. Všichni jsme se tedy shodli, až na mámu. Byla smutná, že budu od domova ještě dál než teď, oplakala to. Ale já se brzy vrátím na návštěvu," prohlásil Jurásek.

Rodák z Karviné působil ve Slavii coby její odchovanec od roku 2018. V lize debutoval v listopadu 2020. Od té doby odehrál v nejvyšší české soutěži 69 zápasů a dal 12 branek, z toho sedm startů si připsal na hostování v Karviné. Působil také v druholigové Vlašimi.