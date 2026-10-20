Slavia obrátila peklo směrem k domácímu kouči. Lukaku předal Trpišovskému tajuplný vzkaz

Trenér Jindřich Trpišovský si po smazání dvoubrankové ztráty a remíze 2:2 v Istanbulu s Fenerbahce ve třetím kole hlavní fáze Ligy mistrů pochvaloval, že fotbalisté Slavie přesně takový pozitivní výsledek na evropské scéně již nutně potřebovali.
Pražané sice nezlomili dlouhé čekání na vítězství v pohárech, připsali si ale první bod do tabulky soutěže. Kouč českého šampiona na tiskové konferenci ocenil, jak mužstvo zareagovalo na dva rychle inkasované góly, vyzdvihl i atmosféru na stadionu.
Slavia v pohárech poosmnácté za sebou nevyhrála a v hlavní části Ligy mistrů nezvítězila už 22 utkání po sobě, po porážkách 2:3 s Lens a 0:2 se Sabahem v Baku ale poprvé v probíhající soutěži bodovala.
"Samozřejmě máme radost, protože potřebujeme pozitivní momenty na evropské scéně. S Lens jsme odehráli skvělý zápas, ale dostali jsme dva góly v nastavení. Na Sabahu špatný výkon, prohra. Každý pozitivní moment pro ten tým, pro hráče, kteří začínají nejen na evropské scéně, ale i ve Slavii, je důležitý," řekl Trpišovský.
Jeho tým dnes obral o body jasného favorita. "Spousta kluků začíná ve Slavii s velkým fotbalem, Kubiak, Kačor, Ayaosi. Potřebujete body. Když ty body nemáte, můžete si říkat cokoliv, ale prostě pořád ten zápas ztratíte. Takže teď máte bod venku, vrátíte se do zápasu a to jsou ty momenty, které hráči potřebují zažít na hřišti. Můžete furt dokola omílat, že na to mají, že se o to musejí pokoušet, ale oni si to potřebují dokázat na hřišti," podotkl padesátiletý trenér.
Jeho svěřenci už v 11. minutě prohrávali 0:2, ale dokázali srovnat. "Dobře nám samozřejmě nebylo, protože vstup byl jiný, než jsme chtěli. Na druhou stranu jsme se bavili o tom, že musíte žít tou minutou, která je v tu chvíli. Úplně nepřemýšlet, co je, protože konec byl daleko. Samozřejmě to není příjemné, z prvních dvou střel prohrávat 0:2 a dostat soupeře na koně. Na druhou stranu jsme viděli kvalitu střel od soupeře, to jsou prostě děla, rakety. Kluci pak ukázali skvělou mentalitu," pochvaloval si Trpišovský.
Zápas se hrál ve frenetické atmosféře, na stadionu Fenerbahce jej sledovalo přes 40 tisíc horkokrevných fanoušků. "Slyšeli jsme se minimálně, na začátku vůbec. Atmosféra tady je neuvěřitelná. V prvních třeba 20 minutách jsme se neslyšeli na 10 metrů. Pak byly někdy trošku pasáže, kdy tribuny přece jen ztichly, hlavně v druhém poločase už to bylo lepší. Ale bylo to spíš o posílání přes hráče a přes nějaké posunky nebo něco, co už známe, protože jsme spolu déle," líčil Trpišovský.
Jestliže ve druhé půli bylo na tribunách znát ochlazení z aktivity hostujícího celku, po vyrovnávací brance se pekelná atmosféra rozhořela směrem k domácímu kouči Ismailu Kartalovi. Horkokrevní fanoušci ho skandováním vybízeli k rezignaci.
Po zápase Trpišovský hovořil s hvězdným útočníkem Fenerbahce Romeluem Lukakuem, který na Slavii v pohárech narazil už v barvách Interu Milán a AS Řím. "Známe se už dlouho, už z toho zápasu na Interu, který skončil 1:1. Chválil mentalitu našeho týmu. Říkal, že i když náš tým nemá takovou kvalitu, má obrovskou mentální sílu a srdce. Zbytek je takový osobní, takže to nechci vytahovat," řekl Trpišovský.
Jeho tým poprvé nastoupil bez útočníka Tomáše Chorého, který si za Slavii po víkendovém vyloučení v lize a sérii předchozích excesů již nezahraje.
"Změna to je, i když vloni jsme některé zápasy bez Tomáše hráli. Je potřeba si na to zvyknout, byl to jeden z problémů v úvodu. Prohrávali jsme první souboje nahoře, vznikl z toho i druhý inkasovaný gól. Spousta týmů má velkou devítku (útočníka), centimetry jsou potřeba. V první půli jsme se s tím hodně trápili, v druhé půli nám šla devítka níže, pak jsme se dostali více do hry. Změna od jedné do deseti je deset," připustil trenér.
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