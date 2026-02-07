Slavia se raduje z první letošní výhry. Ostrava zdolala lepší Sigmu

Fotbalisté Slavie rozstříleli v 21. kole první ligy doma Mladou Boleslav 4:0, v nejvyšší soutěži už 22 zápasů po sobě neprohráli a jako jediní dál drží v této ligové sezoně neporazitelnost. Ostrava porazila doma 2:0 Olomouc, Teplice stejným poměrem Karvinou. Jablonec remizoval bez gólů se Slováckem.
Slavia ve čtvrtém soutěžním utkání v tomto kalendářním roce poprvé zvítězila. V lednu utrpěla dvě porážky v Lize mistrů a jarní část nejvyšší soutěže načala remízou 1:1 v Pardubicích, kde dlouho hrávala bez vyloučeného Oscara.
Pražané se první čtvrthodinu museli obejít bez podpory severní tribuny, kde sídlí "kotel". Tomu se nelíbila nabídka od vedení klubu na proplacení vstupného za debakl 1:4 na hřišti Pafosu v Lize mistrů, a tak v úvodu dnešního zápasu sáhl k bojkotu.
Pražané už po necelých čtyřech minutách málem prohrávali. Gólman Staněk při odkopu trefil Ševčíka a odražený míč na poslední chvíli vyškrábl mimo branku.
Začátek byl ze strany favorita rozpačitý, pak ale hned z první šance v deváté minutě udeřil. Jurásek nacentroval na přední tyč a Chorý hlavou překonal Flodera. Český reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti kol a jako první v ligové sezoně překonal hranici 10 gólů.
Srovnat mohl John, z úhlu však zamířil těsně vedle. Na druhé straně Douděra nahrál před branku, ovšem Sanyang balon ideálně netrefil. Chorého následný pokus z úhlu vyrazil Floder na roh.
V 28. minutě Chorý po Douděrově přihrávce napřáhl před vápnem a hostující stoper Hybš usměrnil hlavou míč do Floderova protipohybu.
Slávistický útočník počtvrté v ročníku a podvanácté v kariéře zaznamenal v jednom ligovém utkání dvě branky, na premiérový hattrick však stále čeká. Tabulku střelců vede s 11 góly.
Slavia si bez problémů hlídala náskok a po téměř hodině hry přidala třetí branku. Douděra vyslal do samostatného úniku Sadílka a ten si připsal premiérovou ligovou trefu v dresu Slavie. Ve třetí minutě nastavení stanovil konečný výsledek při svém debutu v české lize osmnáctiletý Nigerijec Suleiman.
Svěřenci trenéra Trpišovského opět vylepšili unikátní sérii v Edenu, kde prohráli jediný z minulých 65 ligových zápasů.
Sigma hrála, Baník dával góly
Baník poprvé pod trenérem Galáskem vstoupil do utkání s Olomoucí se třemi stopery a systémem 3-4-1-2, ale soupeře to příliš nezaskočilo.
Sigma si už v 7. minutě připravila první gólovou možnost. Šturm dostal kolmý pas za obranu, ale brankář Jedlička mu nájezd zleva a křížné zakončení vystihl.
Hosté měli územní převahu a ve 29. minutě další příležitost. Po rohovém kopu na malém vápně vyskočil Růsek, jeho hlavičku pod břevno vytáhl Jedlička nad. I nadále se hrálo podle not Hanáků. V ostravském vápně ovšem kraloval gólman, který zlikvidoval i pokus Klimenta.
Druhý poločas zahájili domácí s Bewenem místo Rusnáka a ve 49. minutě se dočkali gólu. Boula s míčem vstoupil do soupeřova vápna, bez velkého vymýšlení vypálil a Koutný na jeho projektil k tyči nedosáhl. Ostravský kapitán skóroval podruhé v ligové sezoně.
Poněkud nervózní a svázaný Baník po gólu ožil. Netrvalo dlouho a svůj náskok zvýšil: Kohútův centr z přímého kopu z malého vápna poslal hlavou do sítě Gning. Senegalská zimní posila se prosadila i ve druhém soutěžním utkání za Slezany, v ligovém ročníku má na kontě už osm gólů.
Do poodkryté defenzivy hostů mohl v 75. minutě potřetí udeřit Jurečka, který se zjevil sám před brankářem, ale Koutný jeho podélnou střelou nohou vyrazil.
Kombinační převaha Hanáků se pod tíhou dvougólového manka vypařila. Olomouc začala hrát živelněji, ale zjednodušená hra více svědčila obranným zájmům domácích.
Slezané v závěru soupeře nepustili do gólové možnosti a získali cenné body v boji o útěk ze sestupového pásma.
Slovácko zaskočilo favorita
Slovácko odmítlo v Jablonci roli outsidera a začalo velmi aktivně. Exjablonecký Trávník hned dvakrát jen těsně minul, Marinelli pak v 19. minutě po zaváhání gólmana nedokázal z ostrého úhlu trefit odkrytou branku.
Jablonecký Pantalon hlavičkoval jen do míst, kde stál Heča, ale do útoku se nadále víc tlačili Moravané. Nebezpečně vypálil ve 37. minutě Ouanda a Mihelak s námahou vyrazil míč na roh. Slovácko vyhrálo první poločas na střely 8:2 a navrch mělo i v dalších statistikách.
Po přestávce Jablonečtí přece jen trochu ožili. Po Novákově dlouhém autu Heču ve 48. minutě ohrozil Tekijaški, po centru Čanturišviliho pak Jawo hlavičkoval pod břevno a brankář vytěsnil jeho pokus na roh.
Kuriozitou byly problémy asistenta rozhodčího Ježka s nefunkčním praporkem. Jeden z pořadatelů mu musel přinesl nový. Praporek totiž zároveň posílá zvukový signál do komunikačního zařízení hlavního sudího, který pak ví, že má pískat.
V závěru nedotáhli nadějné akce ke gólu hostující Juroška ani Petržela.
Karvinou zlomilo vyloučení
Zápas v Teplicích probíhal od úvodního hvizdu podle očekávaného scénáře, Karviná se snažila o kombinační hru. domácí čekali na rychlé protiútoky.
První gólovou šanci měli paradoxně po brejku hosté. Ve 28. minutě Ezeh zpracoval na hranici vápna těžkou Samkovu přihrávku a vybíhající Trmal jeho zakončení jen se štěstím vyrazil.
O pět minut později musel domácí brankář zasáhnout proti Fleišmanově překvapivému pokusu z úhlu i následné hlavičce Ezeha.
Karvinské útoky byly čím dál nebezpečnější, v době největšího tlaku ale po propadlém míči za obranu zastavil Fleišman unikajícího Radostu a sudí Volek ho po zásahu videorozhodčího vyloučil.
K nařízenému přímému kopu se postavil Bílek, jenž prvním střeleckým pokusem svého týmu v utkání překonal zeď i brankáře Lapeše. Nejlepší kanonýr "Sklářů" dal sedmý gól v ligovém ročníku.
Slezané neustoupili ze své hry ani v oslabení, v 53. minutě ale znovu inkasovali po individuální chybě. Kačorovu nedůraznou "malou domů" vystihl Zlatohlávek, předložil míč před prázdnou bránu Radostovi a ten pohodlně vstřelil druhý gól v ligové sezoně.
Brzy snížit mohl Samko, jeho ránu však Trmal vyboxoval. V 67. minutě měl na kopačce definitivní rozhodnutí Daniel Mareček, jenž z hranice malého vápna nastřelil jen Lapeše.
Nejslabší teplická návštěva sezony (2074 diváků) už další gól neviděla. A to ani v 80. minutě po dalším brejku Radosty, který obstřelem netrefil branku. V nastavení neuspěl z voleje Pulkrab.
21. kolo první fotbalové ligy:
Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 4:0 (2:0)
Branky: 9. a 28. Chorý, 58. Sadílek, 90.+3 Suleiman. Rozhodčí: Černý - Hájek, Kotík - Zelinka (video). ŽK: Douděra, Isife (oba Slavia). Diváci: 17.250.
Slavia: Staněk - Holeš, Chaloupek, Bořil - Douděra (61. Isife), Bužek (84. Suleiman), Sadílek, Jurásek - Provod (68. Cham), Sanyang (61. Kušej) - Chorý (68. Prekop). Trenér: Trpišovský.
M. Boleslav: Floder - Donát, Králik, Hybš - Matoušek, Macek (46. Pech), Zíka, Šubert (46. Penner) - Ševčík (60. Kolářík), John (59. Lehký) - Buryán (82. Langhamer). Trenér: Pokorný.
Baník Ostrava - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)
Branky: 49. Boula, 58. Gning. Rozhodčí: Berka - Vlček, Váňa - Adam (video). ŽK: Chaluš, Kohút, Bewene, Planka, Pojezný - Šturm. Diváci: 9102.
Ostrava: Jedlička - Kričfaluši, Chaluš, Pojezný - Rusnák (46. Bewene), Boula, Planka (89. Frydrych), Holzer (81. Kante) - Kohút (81. Havran) - Gning (70. Šancl), Jurečka. Trenér: Galásek.
Olomouc: Koutný - Slavíček (58. Šíp), Malý, Sylla, Sláma - Baráth, Beran - Ghali (87. Jásir), Růsek (87. Grgič), Šturm (87. Mikulenka) - Kliment (74. Jezierski). Trenér: Janotka.
FK Jablonec - 1. FC Slovácko 0:0
Rozhodčí: Nehasil - Kotalík, Ježek - Petřík (video). ŽK: Heča, Petržela (oba Slovácko). Diváci: 2043.
Jablonec: Mihelak - Pantalon, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla (76. Suchan), Sedláček, Polidar (46. Sobol) - Alégué (58. Chramosta), Zorvan (58. Hollý) - Jawo (79. Puškáč). Trenér: Kozel.
Slovácko: Heča - Stojčevski, Rundič (86. Reinberk), Mulder - Ndefe, Tetour, Trávník (54. Juroška), Blahút (75. Ndubuisi) - Ouanda (75. Petržela), Havlík - Marinelli (46. Krmenčík). Trenér: Skuhravý.
FK Teplice - MFK Karviná 2:0 (1:0)
Branky: 41. Bílek, 53. Radosta. Rozhodčí: Volek - Paták, Antoníček - Radina (video). ŽK: Švanda - Traoré. ČK: 39. Fleišman (Karviná). Diváci: 2074.
Teplice: Trmal - Švanda, Halinský, Večerka, Riznič (52. Fully) - Kodeš, Bílek - Auta (69. Nyarko), D. Mareček (69. Náprstek), Radosta - Zlatohlávek (76. Pulkrab). Trenér: Frťala.
Karviná: Lapeš - Traoré (46. Milič), Camara, Prebsl, Fleišman - Štorman, Kačor - Ayaosi (84. Chytrý), Samko (64. Labík), Šigut (90. Condé) - Ezeh (64. Vinícius). Trenér: Jarolím.
Tabulka:
1.
Slavia
21
14
7
0
46:17
49
2.
Sparta
20
12
5
3
38:23
41
3.
Jablonec nad Nisou
21
11
6
4
28:20
39
4.
Plzeň
20
10
5
5
37:26
35
5.
Liberec
20
9
7
4
35:19
34
6.
Karviná
21
10
2
9
34:34
32
7.
Olomouc
21
8
6
7
19:19
30
8.
Hradec Králové
20
7
6
7
30:27
27
9.
Zlín
20
7
5
8
26:26
26
10.
Teplice
21
6
6
9
22:26
24
11.
Pardubice
20
5
7
8
26:35
22
12.
Bohemians 1905
20
5
5
10
16:26
20
13.
Ostrava
21
4
6
11
16:27
18
14.
Mladá Boleslav
21
4
6
11
29:47
18
15.
Slovácko
21
3
7
11
13:27
16
16.
Dukla
20
2
8
10
14:30
14
