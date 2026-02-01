Přeskočit na obsah
Slavia letos dál čeká na výhru. V Pardubicích o deseti vydřela jen remízu

ČTK

Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení neudrželi náskok a v úvodu jarní části ligové sezony pouze remizovali v Pardubicích 1:1. Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.

Tomáš ChorýFoto: CTK
Obhájci titulu neprohráli v lize už 21 zápasů po sobě a jako jediní dál drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost. Po sobotním vítězství Sparty 3:0 na Dukle se však jejich náskok na městského rivala v čele tabulky snížil na pět bodů. Východočeši čtyři kola za sebou neprohráli a posunuli se na 10. místo.

20. kolo první fotbalové ligy:

FK Pardubice - Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 84. Vecheta - 6. Provod. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Kotalík - J. Beneš (video). ŽK: Provod, Mbodji. ČK: 15. Oscar (všichni Slavia). Diváci: 4620 (vyprodáno).

Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens, Solil (66. Hamza) - Saarma (59. Godwin), Hlavatý, S. Šimek, Mahuta - Tanko (46. Vecheta), Krobot (78. Smékal), Botos (59. Samuel). Trenér: Trousil.

Slavia: Staněk - Chaloupek, Zima, Bořil - Douděra, Sadílek, Oscar, Jurásek (89. Mbodji) - Chytil (80. Bužek), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.

Tabulka:

1.

Slavia

20

13

7

0

42:17

46

2.

Sparta

20

12

5

3

38:23

41

3.

Jablonec nad Nisou

20

11

5

4

28:20

38

4.

Plzeň

20

10

5

5

37:26

35

5.

Liberec

20

9

7

4

35:19

34

6.

Karviná

20

10

2

8

34:32

32

7.

Olomouc

20

8

6

6

19:17

30

8.

Hradec Králové

20

7

6

7

30:27

27

9.

Zlín

20

7

5

8

26:26

26

10.

Pardubice

20

5

7

8

26:35

22

11.

Teplice

20

5

6

9

20:26

21

12.

Bohemians 1905

20

5

5

10

16:26

20

13.

Mladá Boleslav

20

4

6

10

29:43

18

14.

Ostrava

20

3

6

11

14:27

15

15.

Slovácko

20

3

6

11

13:27

15

16.

Dukla

20

2

8

10

14:30

14

