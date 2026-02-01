Slavia letos dál čeká na výhru. V Pardubicích o deseti vydřela jen remízu

Fotbalisté Slavie v dlouhém oslabení neudrželi náskok a v úvodu jarní části ligové sezony pouze remizovali v Pardubicích 1:1. Pražané vedli zkraje utkání 20. kola zásluhou Lukáše Provoda, od 15. minuty ale dohrávali bez vyloučeného Oscara Dorleyho. Dělbu bodů zařídil v 84. minutě střídající Filip Vecheta.
Obhájci titulu neprohráli v lize už 21 zápasů po sobě a jako jediní dál drží v této sezoně nejvyšší soutěže neporazitelnost. Po sobotním vítězství Sparty 3:0 na Dukle se však jejich náskok na městského rivala v čele tabulky snížil na pět bodů. Východočeši čtyři kola za sebou neprohráli a posunuli se na 10. místo.
20. kolo první fotbalové ligy:
FK Pardubice - Slavia Praha 1:1 (0:1)
Branky: 84. Vecheta - 6. Provod. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Kotalík - J. Beneš (video). ŽK: Provod, Mbodji. ČK: 15. Oscar (všichni Slavia). Diváci: 4620 (vyprodáno).
Pardubice: Mandous - Noslin, Bammens, Solil (66. Hamza) - Saarma (59. Godwin), Hlavatý, S. Šimek, Mahuta - Tanko (46. Vecheta), Krobot (78. Smékal), Botos (59. Samuel). Trenér: Trousil.
Slavia: Staněk - Chaloupek, Zima, Bořil - Douděra, Sadílek, Oscar, Jurásek (89. Mbodji) - Chytil (80. Bužek), Provod - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
20
13
7
0
42:17
46
2.
Sparta
20
12
5
3
38:23
41
3.
Jablonec nad Nisou
20
11
5
4
28:20
38
4.
Plzeň
20
10
5
5
37:26
35
5.
Liberec
20
9
7
4
35:19
34
6.
Karviná
20
10
2
8
34:32
32
7.
Olomouc
20
8
6
6
19:17
30
8.
Hradec Králové
20
7
6
7
30:27
27
9.
Zlín
20
7
5
8
26:26
26
10.
Pardubice
20
5
7
8
26:35
22
11.
Teplice
20
5
6
9
20:26
21
12.
Bohemians 1905
20
5
5
10
16:26
20
13.
Mladá Boleslav
20
4
6
10
29:43
18
14.
Ostrava
20
3
6
11
14:27
15
15.
Slovácko
20
3
6
11
13:27
15
16.
Dukla
20
2
8
10
14:30
14
