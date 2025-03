Skvělý Vejmelka. Brankář přispěl k výhře nejen zákroky, blýskl se i asistencí na gól

Nejenže předvedl 25 úspěšných zákroků, český brankář Karel Vejmelka přispěl v NHL k výhře Utahu 5:2 nad Buffalem dokonce i asistencí na gól.

Vejmelka byl jedním z hlavních strůjců výhry Utahu. Úspěšnost zákroků vytáhl na 92,6 procenta a v poslední minutě si připsal i první kanadský bod v ročníku.

Při hře Sabres bez gólmana si zpracoval nahození přes celé hřiště, posunul ho do rohu k Michajlu Sergačovovi, jenž přes celé hřiště trefil prázdnou branku.

Český gólman poprvé od debutu v NHL v roce 2021 vychytal v sezoně alespoň 20 výher.

Utah i díky jeho výkonům nadále bojuje o postup do play off. Z 11. místa v Západní konferenci ztrácí na osmé St. Louis čtyři body, oproti Blues ale hokejisté ze Salt Lake City mají jeden zápas k dobru.

"Dneska jsme to zvládli. Hlavně ve druhé polovině zápasu jsme soupeře přehrávali a dokázali jsme si vytvořit spoustu šancí. Je potřeba, abychom tímto způsobem hráli i v dalších zápasech," uvedl trenér Utahu André Tourigny.

Z vítězství se radoval také Martin Nečas, jenž připravil jednu z branek pro Colorado při vítězství 5:1 v Ottawě.

Český forvard naskočil v novém útoku po boku Charlieho Coylea a Artturiho Lehkonena a 74. bodem v sezoně pomohl Coloradu k jednoznačné výhře.

Do první formace trenér Jared Bednar místo českého útočníka poslal Brocka Nelsona a jeho tah vyšel skvěle.

Zkušený útočník se po boku Nathana MacKinnona chytil, vstřelil první dva góly po příchodu z New York Islanders a nasměroval Avalanche za jednoznačným vítězstvím. "Je skvělé, že protrhl svou střeleckou smůlu. Noví kluci pomalu nabírají sebevědomí, všechno si sedá a je to znát i na výsledcích. Snad nám to vydrží," řekl obránce Cale Makar, který měl v zápase gól a asistenci.

Colorado o výhře rozhodlo hned v první třetině, ve které se dostalo do vedení 4:0. Díky dvěma bodům se Avalanche udrželi na čtvrtém místě Západní konference. "Můžeme být spokojení. Dnes jsme odehráli skvělý zápas. V první třetině jsme soupeře zatlačili a vytvořili jsme si pohodlný náskok. Výborný výkon ve všech směrech," uvedl trenér Bednar.

David Pastrňák a Pavel Zacha asistovali u jediné branky Bostonu, který prohrál 1:5 ve Vegas a opět se mu vzdálil postup do play off. Bruins prohráli počtvrté za sebou a na osmý Montreal ztrácí dvanáct zápasů před koncem základní části pět bodů.

Jediná branka celku z východního pobřeží měla už tradičně český podpis. V závěru zápasu za stavu 5:0 pro domácí tečoval Pastrňákovou křižnou nahrávku Zacha a Morgan Geekie dopravil puk do sítě.

Tomáš Hertl v zápase nebodoval. O výhře Golden Knights hattrickem rozhodl Pavel Dorofejev. "Je to přirozený střelec. Když se dostane do šance dokáže ji proměnit. Je skvělé, že ho máme v týmu, protože hráči jako on jsou vzácní," chválil ruského útočníka spoluhráč Noah Hanifin.

Ottawa - Colorado 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Branky: 57. Cozens - 12. a 22. Nelson (na první Nečas), 11. MacKinnon, 15. Makar, 18. Kiviranta. Střely na branku: 16:32. Diváci: 17.856. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Makar (oba Colorado), 3. A. Forsberg (Ottawa).

New Jersey - Calgary 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Branky: 8. Hischier, 26. Haula, 40. Cotter - 32. Coronato, 47. Zary, 56. Miromanov, 57. Huberdeau, 60. Kadri. Střely na branku: 29:28. Diváci: 16.027. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Wolf (oba Calgary), 3. Hischier (New Jersey).

NY Rangers - Toronto 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Branky: 20. Borgen, 22. Panarin, 60. Kreider - 13. a 25. Tavares, 20. McMann, 35. Knies. Střely na branku: 30:28. Diváci: 17.235. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. McCabe, 3. McMann (všichni Colorado).

Washington - Philadelphia 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Branky: 15. Ovečkin, 22. Duhaime, 32. Mangiapane - 46. Poehling, 58. Couturier. Střely na branku: 16:28. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Duhaime, 3. Beauvillier (všichni Washington).

Columbus - Florida 0:1 v prodl.

Branka: 61. Barkov. Střely na branku: 25:28. Diváci: 16.757. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij (Florida), 2. Merzlikins (Columbus), 3. Barkov (Florida).

NY Islanders - Montreal 4:3 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky: 43. a 64. Horvat, 6. Duclair, 37. Holmström - 12. J. Roy, 45. Laine, 55. Gallagher. Střely na branku: 25:41. Diváci: 15.218. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. Sorokin (oba NY Islanders), 3. Laine (Montreal).

St. Louis - Vancouver 4:3 v prodl. (0:0, 1:0, 2:3 - 1:0)

Branky: 36. Z. Bolduc, 50. Tucker, 50. Holloway, 64. Broberg - 47. a 60. Boeser, 42. Sherwood (Hronek). Střely na branku: 29:18. Diváci: 16.096. Hvězdy zápasu: 1. Tucker, 2. Boberg (oba St. Louis), 3. Boeser (Vancouver)

Nashville - Anaheim 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky: 8. Stamkos - 28. LaCombe, 34. Terry, 36. Zegras, 60. Killorn. Střely na branku: 34:34. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Zegras, 3. McTavish (všichni Anaheim).

Dallas - Tampa Bay 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 28. Bäck, 34. Marchment - 5. Hagel, 28. Cirelli, rozhodující sam. nájezd Goncalves. Střely na branku: 24:38. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hagel (Tampa Bay), 2. DeSmith (Dallas), 3. Cirelli (Tampa Bay).

Chicago - Los Angeles 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 31. Bedard - 9. Moore, 10. Turcotte, 60. Edmundson. Střely na branku: 18:33. Diváci: 16.981. Hvězdy zápasu: 1. Turcotte, 2. Moore (oba Los Angeles), 3. Bedard (Chicago).

Edmonton - Winnipeg 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. a 26. J. Skinner, 55. Hyman - 14. Perfetti, 28. Morrissey, 44. B. Tanev, 62. Connor. Střely na branku: 23:20. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. J. Skinner (Edmonton), 2. Connor, 3. Morissey (oba Winnipeg).

Utah - Buffalo 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Branky: 32. a 60. Sergačov (na druhou Vejmelka), 18. L. Cooley, 55. Guenther, 59. Stenlund - 20. Peterka, 42. McLeod. Střely na branku: 32:27. Karel Vejmelka odchytal za Utah celý zápas, inkasoval dvě branky z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 11.131. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley, 2. Guenther, 3. Sergačov (všichni Utah).

Vegas - Boston 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Branky: 30., 40. a 51. Dorofejev, 46. Howden, 55. Barbašov - 58. M. Geekie (Zacha, Pastrňák). Střely na branku: 32:19. Diváci: 18.225. Hvězdy zápasu: 1. Dorofejev, 2. Saad, 3. Barbašov (všichni Vegas).

San Jose - Carolina 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 13. Eklund - 31. Jarvis, 45. Aho, 55. S. Walker. Střely na branku: 26:29. Diváci: 11.373. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Carolina), 2. Eklund (San Jose), 3. Jarvis (Carolina).