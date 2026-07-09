Skvělý obchod. Rrahmani jde do Benátek, Sparta může inkasovat téměř čtvrt miliardy

Kosovský fotbalový reprezentant Albion Rrahmani přestoupil ze Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Na Letné působil dva roky.
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ŽIVĚ Další vlna amerických útoků na Írán: pod palbou byly sklady raket i námořní základny
Americká armáda podle velitelství CENTCOM dokončila v noci na čtvrtek další vlnu úderů na Írán, při níž zasáhla přibližně 90 vojenských cílů včetně systémů protivzdušné obrany, skladů raket a dronů či námořní infrastruktury. Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a v Bahrajnu.
Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová. Proslavila se také hitem It's a Heartache
V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tylerová, napsal ve čtvrtek 9. července s odkazem na zpěvaččinu rodinu web stanice BBC.
Brit pomáhal v sutinách ve Venezuele. Záchranářský pes obstál na výbornou
Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ni odletěl s psovodem Davidem Hynkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Novinářům to ve čtvrtek řekl jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku.
Karlovarský festival ve čtvrtek přivítá Binocheovou, Vášáryovou i prezidenta Pavla
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přivítá herečky Juliette Binocheovou a Magdu Vášáryovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců.
Česko ruší cenové stropy, zdraží benzin a nafta? Situace za hranicemi dává jasnou odpověď
Ještě pár dní bude česká vláda čerpacím stanicím diktovat ceny benzinu a nafty, ve druhé polovině července ale zastropování cen skončí. Co to přinese? Skokové zdražení na většině pump nejspíš ne, někde ale může cena vyrůst i o několik korun. Dobře to nakonec ilustruje i sousední Polsko, tam se regulace cen zbavili před několika dny.