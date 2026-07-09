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Sport

Skvělý obchod. Rrahmani jde do Benátek, Sparta může inkasovat téměř čtvrt miliardy

ČTK

Kosovský fotbalový reprezentant Albion Rrahmani přestoupil ze Sparty do Benátek, které jsou nováčkem první italské ligy. Na Letné působil dva roky.

Albion Rrahmani
Albion Rrahmani slaví gól Sparty.Foto: Reuters
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ČR-Venezuela-katastrofy-hasiči-zemětřesení-Vysoké Mýto-FASTPIX

Brit pomáhal v sutinách ve Venezuele. Záchranářský pes obstál na výbornou

Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ni odletěl s psovodem Davidem Hynkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Novinářům to ve čtvrtek řekl jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku.

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