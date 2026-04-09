Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu

Tenista Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6.
O postup do čtvrtfinále dnes na monacké antuce usiluje ještě jedenáctý nasazený Jiří Lehečka. Aktuální česká jednička hraje s Alexanderem Bublikem z Kazachstánu.
Macháč sice do zápasu vstoupil nadějně a při svém podání vedl 40:0, Sinner ale pěti fiftýny v řadě otočil a suverénní hrou se rychle ujal vedení 4:0. Teprve poté český tenista poprvé udržel servis a v dalším gamu získal i první fiftýny na returnu, po další ztrátě podání ale přišel za pouhých 26 minut o první set.
Ve druhé sadě se Macháč dokázal oklepat a postupně výkon zlepšil. Ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a Sinnera pak přitlačil. Od stavu 1:2 získal čtyři gamy v řadě, když proměnil oba brejkboly, které si vypracoval. Ujal se vedení 5:2, set ale ani nadvakrát dopodávat nedokázal. Ital srovnal na 5:5 a nakonec musel rozhodnout tie-break. Ten Macháč získal 7:3 a ukončil Sinnerovu rekordní sérii 37 získaných setů na turnajích Masters v řadě.
Ve třetí sadě ale přišel Macháč hned ve třetí hře o podání a manko už nedohnal. Po pátém gamu si oba hráči vyžádali ošetření - Macháč kvůli bolesti levé ruky, Sinner si stěžoval na nevolnost a točení hlavy. Po dvou hodinách nakonec italský favorit zápas ukončil čistou hrou na returnu a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Poprvé ale proti němu berounský rodák získal alespoň set.
Poprvé v kariéře si čtvrtfinále na turnaji Masters zahraje Joao Fonseca. Devatenáctiletý Brazilec porazil 6:3, 6:2 Itala Mattea Berrettiniho, který nenavázal na předchozí výprask s dvěma kanáry, který uštědřil Daniilu Medveděvovi. Fonseca se o účast mezi čtyřmi nejlepšími utká s Alexanderem Zverevem. Třetí hráč světového žebříčku porazil Belgičana Zizoua Bergse 6:2, 7:5.
Že se expremiér a bývalý předseda ODS Petr Fiala úspěšně „aklimatizoval“ na sociálních sítích, není překvapivá věc. Aktuálně.cz v minulosti informovalo, že od doby, co je řadovým poslancem, na nich získává spoustu pozitivních reakcí. Jeden z jeho zatím posledních příspěvků z posledních dnů si přesto zaslouží zvláštní pozornost.
Izrael ve čtvrtek vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu, informovala agentura AFP. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím podle AFP oznámilo, že na jihu Libanonu u města Bint Džubajl se odehrávají přímé střety jeho bojovníků s izraelskou armádou. Izrael navzdory příměří dohodnutému mezi USA a Íránem ostřeluje Libanon s odůvodněním, že dohoda o klidu zbraní se na Hizballáh nevztahuje.
V aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na summitu Severoatlantické aliance (NATO) skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet. Havlíček to ve čtvrtek řekl novinářům na tiskové konferenci k provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Rozhodnutí o složení delegace je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.
Ukrajinské síly v průlomové operaci zničily pomocí britských dronů Malloy T-150 strategický most přes řeku Dněpr, který byl pod kontrolou ruských jednotek. Podle ukrajinských důstojníků jde o vůbec první případ, kdy se podařilo most zničit primárně pomocí dronů. Přestože k operaci došlo už na začátku loňského roku, informace o ní přinesl až nyní deník The Telegraph.