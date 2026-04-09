Skvělý Macháč potrápil Sinnera. Světové dvojce ukončil rekordní jízdu

Tenista Tomáš Macháč ukončil Janniku Sinnerovi po 37 vyhraných setech na turnajích Masters v řadě rekordní sérii, v osmifinále v Monte Carlu s druhým hráčem světového žebříčku ale nakonec prohrál. Pětadvacetiletý rodák z Berouna podlehl o rok mladšímu čtyřnásobnému grandslamovému šampionovi 1:6, 7:6, 3:6.

Tomáš Macháč (vpravo) s Jannikem SinneremFoto: REUTERS
O postup do čtvrtfinále dnes na monacké antuce usiluje ještě jedenáctý nasazený Jiří Lehečka. Aktuální česká jednička hraje s Alexanderem Bublikem z Kazachstánu.

Macháč sice do zápasu vstoupil nadějně a při svém podání vedl 40:0, Sinner ale pěti fiftýny v řadě otočil a suverénní hrou se rychle ujal vedení 4:0. Teprve poté český tenista poprvé udržel servis a v dalším gamu získal i první fiftýny na returnu, po další ztrátě podání ale přišel za pouhých 26 minut o první set.

Ve druhé sadě se Macháč dokázal oklepat a postupně výkon zlepšil. Ve druhém gamu odvrátil dva brejkboly a Sinnera pak přitlačil. Od stavu 1:2 získal čtyři gamy v řadě, když proměnil oba brejkboly, které si vypracoval. Ujal se vedení 5:2, set ale ani nadvakrát dopodávat nedokázal. Ital srovnal na 5:5 a nakonec musel rozhodnout tie-break. Ten Macháč získal 7:3 a ukončil Sinnerovu rekordní sérii 37 získaných setů na turnajích Masters v řadě.

Ve třetí sadě ale přišel Macháč hned ve třetí hře o podání a manko už nedohnal. Po pátém gamu si oba hráči vyžádali ošetření - Macháč kvůli bolesti levé ruky, Sinner si stěžoval na nevolnost a točení hlavy. Po dvou hodinách nakonec italský favorit zápas ukončil čistou hrou na returnu a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. Poprvé ale proti němu berounský rodák získal alespoň set.

Poprvé v kariéře si čtvrtfinále na turnaji Masters zahraje Joao Fonseca. Devatenáctiletý Brazilec porazil 6:3, 6:2 Itala Mattea Berrettiniho, který nenavázal na předchozí výprask s dvěma kanáry, který uštědřil Daniilu Medveděvovi. Fonseca se o účast mezi čtyřmi nejlepšími utká s Alexanderem Zverevem. Třetí hráč světového žebříčku porazil Belgičana Zizoua Bergse 6:2, 7:5.

Zatímco Kupku tíží spory kolem České televize, Fiala se baví „vesmírnou" Nutellou
Zatímco Kupku tíží spory kolem České televize, Fiala se baví „vesmírnou“ Nutellou

Že se expremiér a bývalý předseda ODS Petr Fiala úspěšně „aklimatizoval“ na sociálních sítích, není překvapivá věc. Aktuálně.cz v minulosti informovalo, že od doby, co je řadovým poslancem, na nich získává spoustu pozitivních reakcí. Jeden z jeho zatím posledních příspěvků z posledních dnů si přesto zaslouží zvláštní pozornost.

Aftemath of an Israeli strike in Beirut

ŽIVĚ Izrael vyzval k evakuaci jihu Bejrútu, Hizballáh hlásí střety s izraelskou armádou

Izrael ve čtvrtek vyzval k evakuaci jižní části Bejrútu, informovala agentura AFP. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím podle AFP oznámilo, že na jihu Libanonu u města Bint Džubajl se odehrávají přímé střety jeho bojovníků s izraelskou armádou. Izrael navzdory příměří dohodnutému mezi USA a Íránem ostřeluje Libanon s odůvodněním, že dohoda o klidu zbraní se na Hizballáh nevztahuje.

Schůze vlády, Karel Havlíček

Na summitu NATO by podle Havlíčka měla skládat účty a představovat plány vláda

V aktuální mimořádné bezpečnostní situaci by měla podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na summitu Severoatlantické aliance (NATO) skládat účty a představovat své vize vláda, protože je odpovědná za rozpočet. Havlíček to ve čtvrtek řekl novinářům na tiskové konferenci k provozu Jaderné elektrárny Dukovany. Rozhodnutí o složení delegace je podle něj na premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

Ruské drony v noci opět napadly Oděskou oblast, kde poškodily objekt kritické infrastruktury. Nálet si nevyžádal oběti či raněné, na odstranění škod se pracuje, informoval náčelník správy tohoto regionu Oleh Kiper. Snímek byl pořízen přímo v Oděse.

ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích

Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.

Ukrajinské letectvo zničilo most Konkivskyi přes řeku Konka, který ovládali Rusové.

Banální chyba Rusů odhalila kritickou slabinu. Ukrajinci pak provedli průlomový úder

Ukrajinské síly v průlomové operaci zničily pomocí britských dronů Malloy T-150 strategický most přes řeku Dněpr, který byl pod kontrolou ruských jednotek. Podle ukrajinských důstojníků jde o vůbec první případ, kdy se podařilo most zničit primárně pomocí dronů. Přestože k operaci došlo už na začátku loňského roku, informace o ní přinesl až nyní deník The Telegraph.

