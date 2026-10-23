Přeskočit na obsah
Benative
23. 10. Teodor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Skvělá Siniaková. V Japonsku vyhnala z kurtu Stoianaovou a po roce je v semifinále

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Česká tenistka Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále v Ósace porazila Američanku Mary Stoianaovou 6:1 a 6:2. V semifinále dvouhry se světová deblová jednička představí na okruhu WTA po roce.

U.S. Open
Kateřina SiniakováFoto: Reuters
Reklama

Siniaková proti Stoianaové, která si místo v hlavní soutěži musela zajistit v kvalifikaci, potvrdila roli favoritky a vyhrála za 72 minut. Další soupeřkou finalistky turnaje z roku 2016 bude Britka Katie Boulterová, nebo Antonia Ružičová z Chorvatska.

Třicetiletá Siniaková se v singlovém semifinále mezi elitou naposledy představila loni v září v Soulu. Z titulu ve dvouhře se naposledy radovala v říjnu 2023, následující čtyři semifinálová utkání prohrála.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.
Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.
Následky dřívějších útoků ve městě Dnipro. Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža na Telegramu napsal, že Rusko v noci podniklo nejméně 20 dronových útoků na toto město a jeho okolí.

ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu

Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama