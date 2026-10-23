Skvělá Siniaková. V Japonsku vyhnala z kurtu Stoianaovou a po roce je v semifinále

Česká tenistka Kateřina Siniaková ve čtvrtfinále v Ósace porazila Američanku Mary Stoianaovou 6:1 a 6:2. V semifinále dvouhry se světová deblová jednička představí na okruhu WTA po roce.
Siniaková proti Stoianaové, která si místo v hlavní soutěži musela zajistit v kvalifikaci, potvrdila roli favoritky a vyhrála za 72 minut. Další soupeřkou finalistky turnaje z roku 2016 bude Britka Katie Boulterová, nebo Antonia Ružičová z Chorvatska.
Třicetiletá Siniaková se v singlovém semifinále mezi elitou naposledy představila loni v září v Soulu. Z titulu ve dvouhře se naposledy radovala v říjnu 2023, následující čtyři semifinálová utkání prohrála.
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