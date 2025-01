Skvělá Plzeň zostudila neškodný Anderlecht a postupuje do další fáze Evropské ligy

Fotbalisté Plzně v sedmém kole ligové fáze Evropské ligy porazili Anderlecht Brusel 2:0 a slaví postup do vyřazovací části. Západočeši v prvním utkání po zimní pauze rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Lukáš Červ a Prince Adu. Za stavu 1:0 navíc Pavel Šulc neproměnil penaltu a hosty také třikrát zachránila branková konstrukce.

Viktoria v hlavní fázi soutěže potřetí zvítězila a v součtu s dalšími třemi remízami si polepšila na 12 bodů. V tabulce poskočila na 11. místo, do play off projde 24 z 36 účastníků, z toho osm přímo do osmifinále. Plzeň se v pohárech ve vyřazovací části na jaře představí jako jediný český klub. V posledním kole ligové fáze za týden nastoupí v Bilbau. Anderlecht nenavázal na prosincové vítězství 2:1 ze Slavie z minulého kola a poprvé v ligové fázi prohrál.

"Je to další historický záznam do kroniky Viktorie Plzeň. Dnešní výkon byl skvělý. Znamenitě jsme pokryli soupeře, měli jsme hodně šancí, mohli jsme vyhrát víc než 2:0. Byly tam tyče, penalta. Absolutní spokojenost," řekl na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Západočeši na rozdíl od soupeře nastoupili k prvnímu soutěžnímu utkání od 15. prosince a po krátké zimní pauze, na jejich výkonu ale nebyla patrná žádná nerozehranost. Domácí prožili skvělý vstup do zápasu a hned po necelých třech minutách vedli. Adu podržel okolo vápna míč, Vydra přiťukl Červovi a ten přízemní střelou z hranici pokutového území otevřel skóre.

Reprezentační záložník skóroval v pohárech podruhé. "Bylo to rychlé, takže jsem ani moc nepřemýšlel. Ale samozřejmě jsem chtěl vystřelit," řekl Červ. "Od začátku jsme více chtěli. Ani ne od úvodních vteřin, ale už od včerejška jsme se bavili o tom, že to chceme zvládnout," dodal.

O chvíli později měla Viktoria jedinečnou šanci na pojistku. Foket ve vápně hloupě fauloval plzeňského kapitána Kalvacha, hrajícího 50. zápas v evropských pohárech, a portugalský sudí bez váhání nařídil penaltu.

Šulc ale pokutový kop zahrál slabě po zemi a při 30. startu v klubových soutěžích UEFA nechal vyniknout gólmana Coosemanse. "Penaltu nedala spousta slavnějších hráčů. Pavel Šulc je silná osobnost, takže ho to určitě nepoznamená. Žádný problém," řekl Koubek.

Někdejší vítěz Poháru UEFA a PVP sice více držel balon, ale k ohrožení brankáře Jedličky, který v pátek oslaví 27. narozeniny, se nedostával. Hostující defenziva v čele s gólmanem naopak hodně riskovala a chybami pouštěla Viktorii do šancí.

Ve 40. minutě Západočeši vystihli soupeřovu rozehrávku, Adu se protlačil až před brankáře, ale lobem trefil jen břevno, od něhož se odrazil balon na čáru. Za pět minut už mohla ghanská letní posila Viktorie slavit. Vydra vyhrál po dlouhém nákopu hlavičkový souboj, přiťukl Aduovi a ten střelou na bližší tyč zvýšil. V pohárech se trefil počtvrté.

Adu, jenž nastoupil v soutěžním duelu v základní sestavě poprvé od začátku listopadu, neboť si poté vyřizoval vízum k dalšímu pobytu v Čechách, byl při chuti. Hned po změně stran otestoval gólmana Anderlechtu znovu.

Aktuálně čtvrtý celek belgické ligy se v útoku dál trápil a naopak měl štěstí, že neinkasoval potřetí. V 64. minutě Cadu přetaženým centrem nechtěně trefil tyč a Vydra z dorážky překopl branku. Potřetí zachránila hosty branková konstrukce v 76. minutě, kdy ji obstřelem zasáhl agilní Adu.

Západočeši nicméně zbytek duelu s přehledem kontrolovali a opět o něco vylepšili svoji pohárovou bilanci. V základní době prohráli v soutěžích UEFA jediný z posledních 27 duelů.

Postup do vyřazovací fáze slaví v pohárech druhou sezonu po sobě. Vloni došli až do čtvrtfinále Konferenční ligy a dosáhli klubového maxima. Anderlecht prohrál v soutěžích UEFA s českým celkem poprvé od roku 1967 a po dlouhých 14 zápasech.

"Zvlášť první poločas byl hluboko pod našimi možnostmi. Za stavu 2:0 pro domácí bylo velmi obtížné s tím ve druhé půli něco dělat. Na Slavii se nám zápas povedl, tady jsme ho nezvládli. Na Slavii jsme předvedli naši hru, tady ne. Plzeň nás přehrála fyzickým výkonem," řekl trenér Anderlechtu David Hubert, někdejší spoluhráč plzeňského obránce Václava Jemelky z Lovaně.

Viktoria Plzeň - Anderlecht Brusel 2:0 (2:0)

Branky: 3. Červ, 45. Adu. Rozhodčí: Nobre - Ribeiro, Pereira - Narciso (video, všichni Portug.). Bez karet. Diváci: 10.972.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Markovič, Jemelka - Havel (83. Kopic), Červ, Kalvach, Cadu - Šulc - Vydra (76. Vašulín), Adu (88. Sojka). Trenér: Koubek.

Anderlecht: Coosemans - Simič, Dendoncker, Augustinsson (80. N'Diaye) - Foket (61. Sardella), Rits, Leoni, Mámar (46. Verschaeren) - Degreef (61. Hazard), Angulo (61. Amuzu) - Vázquez. Trenér: Hubert.